LG C6H обошёл Samsung S90H по яркости на 33%: эксперты сравнили два OLED-телевизора

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LG C6H превзошёл Samsung S90H по пиковой яркости HDR, охвату цветового пространства и возможностям воспроизведения насыщенных цветов. Однако в тестировании двух OLED-телевизоров специалисты издания eCoustics выявили и преимущество Samsung: экран S90H заметно лучше справляется с отражениями света, а задержка ввода у него ниже. По итогам сравнения универсального победителя не оказалось — выбор зависит от условий просмотра.

Автор: aiease Источник: www.aiease.ai

В ходе измерений LG C6H показала пиковую яркость HDR на уровне 2059 кд/м² против 1553 кд/м² у Samsung S90H. Разница составляет около 33%. По охвату цветового пространства BT.2020 телевизор LG также вышел вперёд: 83,4% против 75,8%. При этом по более распространённому стандарту DCI-P3 обе модели показали близкий результат — около 99,5%. Samsung компенсировала отставание более точной цветопередачей после распаковки: среднее отклонение Delta E при измерении оттенков серого и цветов оказалось ниже 2.

Эксперты отметили, что Samsung S90H лучше подходит для помещений с ярким освещением благодаря матовому покрытию Glare Free, которое эффективнее подавляет отражения. LG C6H, несмотря на более высокую яркость, получила глянцевую поверхность экрана, поэтому расположение телевизора относительно окон и источников света имеет большее значение. В играх преимущество также оказалось у Samsung: задержка ввода составила 9,1 мс против 12,8 мс у LG. При этом обе модели поддерживают разрешение 4K с частотой обновления 165 Гц и оснащены четырьмя портами HDMI 2.1.

В итоговом выводе специалисты eCoustics назвали LG C6H более интересным вариантом для тех, кому важны высокая яркость и расширенный цветовой охват. Samsung S90H они выделили как более удобный телевизор для светлых комнат и динамичных игр. При одинаковой цене 1999 долларов за 77-дюймовые версии и 3299 долларов за 83-дюймовые модели разница между телевизорами определяется прежде всего условиями эксплуатации, а не общей оценкой качества изображения.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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