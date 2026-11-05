Redmi Turbo 6 Max получит рекордную для смартфонов Xiaomi батарею на 11 000 мАч

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Redmi Turbo 6 Max готовится установить абсолютный рекорд среди всех смартфонов Xiaomi по емкости батареи. Известный инсайдер с ником Digital Chat Station сообщил в соцсети Weibo, что новинка получит аккумулятор на целых 11 000 мАч (40,72 Вт·ч).

На изображении — Redmi Turbo 5 Max Автор: Xiaomi Источник: www.notebookcheck.net

Хотя в своей последней публикации информатор напрямую не назвал коммерческое имя гаджета, указанные параметры полностью совпадают с более ранними утечками о модели Redmi Turbo 6 Max. Тогда этот же источник приписывал аппарату аккумулятор емкостью «свыше 10 000 мАч», а также однокристальную систему MediaTek Dimensity 9500s в качестве аппаратной основы.

Почти всю лицевую сторону гаджета займет плоская OLED-матрица диагональю около 7 дюймов, способная выводить картинку в разрешении 2K при частоте обновления до 185 Гц. За счет новой технологии герметизации краев матрицы (LIPO) ширина рамок вокруг экрана сократится до одного миллиметра со всех четырех сторон. Защиту от влаги и пыли организуют по стандартам IP68 и IP69.

Ожидается, что за пределами Китая версия Turbo 6 Max появится под названием Poco X9 Pro Max. Если производитель сохранит привычный график запуска своих линеек, то презентация смартфона на внутреннем рынке состоится в январе 2027 года.

Источник: Gizmochina