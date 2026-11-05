Google отключил серверы управления ботнетом на 1,3 миллиона ТВ-приставок. Вредоносный код встроил сам производитель

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Google обезвредил ботнет XCPE, который работал на более чем 1,3 миллиона сертифицированных приставок Android TV.

Автор: Gemini Источник: gemini.google.com

По оценке группы Threat Intelligence Group, вредоносное ПО с высокой степенью уверенности намеренно создал производитель приставок Videostrong Technology для получения прибыли. Устройства продавались преимущественно под брендом MECOOL. Вредоносный код скрывался в системном приложении x.cpe. Оно получало системные права, ждало подключения к интернету, а затем отправляло данные устройства на серверы злоумышленников. Удалить программу было нельзя, так как она восстанавливалась из защищенного раздела. Для скрытой установки стороннего софта приложение отключало защиту Google Play Protect.

Главным источником дохода стала аренда домашних IP-адресов. Через зараженные приставки третьи лица маршрутизировали трафик, выдавая его за обычное подключение. Google заблокировал серверы управления и лишил Videostrong права выпускать сертифицированные устройства. Однако Google не может удаленно вычистить вредоносный код с уже проданных приставок. Владельцам рекомендуют проверить систему или заменить устройство.

Источник: Hardware Busters

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