«Искать новый iPhone — это тупик»: Nothing анонсировала загадочный ИИ-гаджет без экрана

Компания Nothing готовит к выпуску свое первое устройство, изначально созданное под задачи искусственного интеллекта. Релиз намечен на декабрь, и главная особенность новинки уже известна — у гаджета вообще не будет экрана.

О грядущем запуске сообщил глава компании Карл Пей в соцсети X. Топ-менеджер предпочел сохранить интригу и не раскрыл ни форм-фактор, ни функции, ни цену, ни точную дату презентации. Вместо этого он опубликовал минималистичный тизер, на котором виден лишь логотип бренда и черный закругленный угол корпуса будущего устройства.

По словам Пея, компания делает ставку на интеграцию ИИ-оборудования в повседневную жизнь, поэтому новинка представляет собой некий самостоятельный «инструмент». Что именно следует понимать под этим словом, он не уточнил.

Анонс сопровождался критикой в адрес нынешних трендов индустрии. Пей отметил, что технологические компании сегодня отчаянно пытаются вызвать «эффект iPhone» в сфере искусственного интеллекта, выпуская всевозможные умные кулоны, броши, очки и прочие гаджеты. Однако сам глава Nothing считает, что попытки создать «iPhone от мира ИИ сегодня — это тупик».

Грядущий релиз станет реализацией стратегии, о которой Пей впервые рассказал чуть больше года назад, анонсировав планы по созданию собственной ИИ-операционной системы и профильных девайсов. Ранее в сети появлялись слухи, что Nothing разрабатывает две модели умных ИИ-очков (одна из которых якобы не получит камер), а также в целом смещает фокус в сторону ИИ-аксессуаров. Тем не менее, компания пока не подтвердила, связан ли декабрьский релиз с этими утечками.

Выходя на рынок безэкранных ИИ-устройств, Nothing вступает в сложную и набирающую обороты гонку. Ранее сделать голосовых ассистентов основой отдельных гаджетов уже пытались создатели броши Humane AI Pin и умного кулона Friend. Кроме того, по сообщениям СМИ, над собственным ИИ-устройством в формате умной колонки сейчас работает компания OpenAI в партнерстве с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.

Источник: Notebookcheck