«Искать новый iPhone — это тупик»: Nothing анонсировала загадочный ИИ-гаджет без экрана

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Гаджеты

Компания Nothing готовит к выпуску свое первое устройство, изначально созданное под задачи искусственного интеллекта. Релиз намечен на декабрь, и главная особенность новинки уже известна — у гаджета вообще не будет экрана.

Автор: Carl Pei / X Источник: x.com

О грядущем запуске сообщил глава компании Карл Пей в соцсети X. Топ-менеджер предпочел сохранить интригу и не раскрыл ни форм-фактор, ни функции, ни цену, ни точную дату презентации. Вместо этого он опубликовал минималистичный тизер, на котором виден лишь логотип бренда и черный закругленный угол корпуса будущего устройства.

По словам Пея, компания делает ставку на интеграцию ИИ-оборудования в повседневную жизнь, поэтому новинка представляет собой некий самостоятельный «инструмент». Что именно следует понимать под этим словом, он не уточнил.

Анонс сопровождался критикой в адрес нынешних трендов индустрии. Пей отметил, что технологические компании сегодня отчаянно пытаются вызвать «эффект iPhone» в сфере искусственного интеллекта, выпуская всевозможные умные кулоны, броши, очки и прочие гаджеты. Однако сам глава Nothing считает, что попытки создать «iPhone от мира ИИ сегодня — это тупик».

Грядущий релиз станет реализацией стратегии, о которой Пей впервые рассказал чуть больше года назад, анонсировав планы по созданию собственной ИИ-операционной системы и профильных девайсов. Ранее в сети появлялись слухи, что Nothing разрабатывает две модели умных ИИ-очков (одна из которых якобы не получит камер), а также в целом смещает фокус в сторону ИИ-аксессуаров. Тем не менее, компания пока не подтвердила, связан ли декабрьский релиз с этими утечками.

Выходя на рынок безэкранных ИИ-устройств, Nothing вступает в сложную и набирающую обороты гонку. Ранее сделать голосовых ассистентов основой отдельных гаджетов уже пытались создатели броши Humane AI Pin и умного кулона Friend. Кроме того, по сообщениям СМИ, над собственным ИИ-устройством в формате умной колонки сейчас работает компания OpenAI в партнерстве с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.

Источник: Notebookcheck

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
? 0 110 0
Автор DMyakin Рейтинг +216.60
Блог Гаджеты 306 2938 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему легендарные советские колонки S-90 одни считают шедевром, а другие ненавидят

Ни одна акустическая система на постсоветском пространстве не вызывает таких яростных баталий, как «Радиотехника S-90» (она же 35АС-012 и её бесчисленные модификации). Для одних это священный...

Почему советские «Москвичи» обошли иномарки на ралли «Лондон — Сидней», а серийные машины гнили в гаражах

В декабре 1968 года финиш марафона «Лондон — Сидней» стал сенсацией для европейской прессы. Маршрут длиной 16 000 километров проходил через одиннадцать стран: асфальт Европы, горные...

Воздушный змей над Атлантикой: как Маркони принял радиосигнал из Европы

В декабре 1901 года на вершине Сигнал-Хилл над Сент-Джонсом дул такой ветер, что обычную антенну там было почти невозможно установить. Гульельмо Маркони приехал на Ньюфаундленд не с готовой...

Существует ли время на самом деле: почему Вселенная неподвижна и при чем здесь черные дыры

В повседневной жизни время кажется самым очевидным и неоспоримым свойством реальности. События всегда выстраиваются в строгую очередь: прошлое уже произошло и зафиксировано, будущее еще не...

Почему в северных избах не было ни занавесок, ни скатертей, ни половичков

Северный деревянный дом всегда выглядел иначе, чем привычные избы средней полосы. Большие срубы Архангельской губернии, Каргополья и других мест Русского Севера поражали размерами и простотой...

Здесь можно увидеть тысячи фламинго: как национальный парк Ансенуза стал одним из центров экотуризма Аргентины

В Аргентине на северо-востоке провинции Кордова расположен национальный парк Ансенуза, являющийся крупным природным заповедником. За короткое время он стал одним из самых привлекательных мест для...