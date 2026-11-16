Samsung готовит конкурента AirPods Max с поворотными чашками и сенсорным управлением

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Samsung готовит полноразмерные наушники Galaxy Studio, которые должны составить конкуренцию Apple AirPods Max и моделям Sony. Первые изображения раскрыли конструкцию новинки: компания возвращается на рынок полноразмерных беспроводных наушников после перерыва почти в десять лет.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Вместо минималистичного управления одними касаниями Samsung предусмотрела сочетание физических кнопок и сенсорных элементов. На корпусе видны отдельная кнопка активного шумоподавления (ANC), механический регулятор громкости и сенсорная панель для управления воспроизведением. Чашки получили поворотный механизм, который позволит складывать наушники для перевозки.

Galaxy Studio ожидаются как минимум в чёрном и красном цветах. Ранее модель SM-U700 появилась в документах сертификации, где также упоминалась поддержка Bluetooth и Bluetooth LE. При этом Samsung пока не раскрыла характеристики динамиков, автономность и цену устройства.

Предполагается, что новинку представят в начале 2027 года вместе с семейством Galaxy S27. Для Samsung это возвращение в категорию, которую компания практически оставила после выхода предыдущих полноразмерных моделей в 2016 году. Теперь ей предстоит конкурировать с уже закрепившимися на рынке AirPods Max и флагманскими наушниками Sony.

Источник: notebookcheck

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +112.40
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