iPhone 20 Pro может повторить дизайн iPhone Air, но с четырёхсторонним изгибом стекла

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| Новость | Смартфоны и телефоны

iPhone 20 Pro может получить стеклянный корпус с изгибами по всем четырём сторонам. Apple, по данным китайского инсайдера Fixed Focus Digital, собирается использовать технологию производства iPhone Air, но применить её для создания совершенно другого силуэта юбилейного смартфона.

Автор: Default Cameraman Источник: unsplash.com

Передняя и задняя стеклянные панели будут плавно огибать боковые грани, оставляя между ними тонкую металлическую рамку. В результате корпус получит более округлую форму, напоминающую одновременно iPhone Air и iPhone X. Именно стекло может стать главным инструментом обновления дизайна, а не очередная перестановка камер или изменение размеров экрана.

У такого решения есть и производственный смысл. Apple уже использует оборудование для формовки стекла при выпуске iPhone Air, поэтому адаптация освоенной технологии может упростить переход к новой конструкции. Однако пока неизвестно, насколько сильно изменится сам корпус и не повлияют ли изгибы на прочность устройства.

Выход iPhone 20 Pro ожидается осенью 2027 года, к 20-летию оригинального iPhone. При этом рассчитывать на полностью безрамочный экран пока не стоит: утечки указывают на сохранение элементов фронтальной камеры. Получается, Apple может сделать юбилейный смартфон заметно необычнее внешне, не отказываясь от привычной конструкции дисплея.

Источник: phonearena

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +112.40
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