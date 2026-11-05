Тройная звездная система в 54 световых годах от Земли готовится к превращению в редкую сверхновую

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На расстоянии 54 световых лет от Земли в созвездии Лебедя находится тройная звездная система Wolf 1130, которая неизбежно трансформируется в катаклизмическую переменную, что приведет последующему взрыву сверхновой типа Ia. Физические параметры этой группы звезд делают сценарий термоядерной детонации предопределенным.

Снимок звездной системы Wolf 1130, сделанный орбитальным телескопом NASA WISE в невидимом для человеческого глаза инфракрасном диапазоне.
Снимок звездной системы Wolf 1130, сделанный орбитальным телескопом NASA WISE в невидимом для человеческого глаза инфракрасном диапазоне.
Автор: unWISE/NASA/JPL-Caltech Источник: www.iflscience.com

Система Wolf 1130 состоит из трех объектов с разными эволюционными статусами. В центре располагается тесная двойная пара. Первый объект, Wolf 1130A — это холодный красный субкарлик спектрального класса M. Второй, Wolf 1130B — ультрамассивный белый карлик массой 1,24 массы Солнца, что делает его одним из самых тяжелых в радиусе 25 парсеков от Солнечной системы. Третий объект, Wolf 1130C — холодный коричневый карлик, вращающийся на большом удалении от центральной пары.

Внутренняя двойная пара обладает экстремально коротким орбитальным периодом. Объекты A и B совершают полный оборот вокруг общего центра масс всего за 12 часов (0,497 суток) и находятся в состоянии приливного захвата. Астрофизические модели показывают, что по мере эволюции белый карлик начнет перетягивать материю со своего компаньона. Аккреция звездного вещества переведет систему в активную стадию катаклизмической переменной.

Масса белого карлика уже вплотную приближена к пределу Чандрасекара, составляющему около 1,44 массы Солнца. Когда масса аккрецированного от субкарлика газа превысит критическую отметку, в ядре карлика запустится неуправляемая термоядерная реакция. Это вызовет взрыв сверхновой типа Ia, при котором звезда полностью разрушается, выбрасывая тяжелые элементы в космос.

Размеры объектов в тройной звёздной системе Wolf 1130.
Размеры объектов в тройной звёздной системе Wolf 1130.
Автор: Adam Burgasser Источник: www.sciencealert.com

Процесс передачи массы и последующий взрыв произойдут в периоде от сотен миллионов до миллиардов лет. Wolf 1130 является одним из ближайших кандидатов в прародители сверхновой, что позволяет напрямую тестировать модели звездной эволюции.

Система предоставляет ученым данные о процессах гибели звезд. В прошлом эта группа прошла стадию общей оболочки, когда первоначальная массивная звезда сбросила внешние слои. Во время этой фазы система потеряла около 80% массы, но сохранила гравитационную связность всех трех тел.

Источник: iflscience.com

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