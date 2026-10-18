Bloomberg: игровые консоли рискуют исчезнуть на фоне бума облачных сервисов

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| Новость | ТВ, мультимедиа и консоли

Игровая индустрия может кардинально измениться в ближайшее десятилетие — традиционные консоли рискуют утратить статус основного способа доступа к видеоиграм. Такой прогноз представили аналитики Bloomberg Intelligence, предположив, что PlayStation и Xbox в привычном виде со временем превратятся в нишевый продукт для коллекционеров и преданных поклонников.

Автор: -shatter- Источник: creator.nightcafe.studio

По расчётам экспертов, объём мирового рынка облачного гейминга к 2035 году достигнет отметки в $38 млрд. Ключевую роль в этом процессе сыграет стремительное развитие искусственного интеллекта и расширение сети дата-центров. Специалисты считают, что издателям и платформам будет экономически выгоднее переносить обработку ресурсоёмких игр на удалённые серверы, нежели вкладываться в разработку новых поколений консолей с постоянно растущей мощностью. Подписочные сервисы с рекламной монетизацией станут дополнительным драйвером расширения этого сегмента рынка.

Реализация подобного сценария напрямую зависит от снижения стоимости вычислительных ресурсов. На сегодняшний день цены на графические процессоры и серверное оборудование для ИИ остаются высокими из-за повышенного спроса, однако аналитики Bloomberg прогнозируют, что к концу десятилетия рынок столкнётся с избытком такой техники.

Наиболее выгодные позиции в новой реальности занимают компании, уже инвестировавшие значительные средства в облачные технологии, — Microsoft, NVIDIA и Tencent. Сервис Xbox Cloud Gaming, например, контролирует порядка 40% рынка: только за третий квартал пользователи провели в облачных играх около 220 миллионов часов.

Sony также демонстрирует готовность к трансформации отрасли, развивая направления PlayStation Plus и PlayStation Portal. Менее подготовленной к новым условиям аналитики называют Nintendo. Как резюмируют в Bloomberg Intelligence, речь не обязательно идёт о полном исчезновении приставок, а просто о значительной утрате ими роли главного канала доставки видеоигр потребителям.

Источник: Bloomberg

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