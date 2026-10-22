Запахи теперь можно передавать по интернету: точность — 73%

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Исследователи из Университета штата Огайо разработали систему Scentronic, которая позволяет передавать запахи через интернет. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances. В ходе испытаний 14 добровольцев правильно определяли передаваемые ароматы в среднем в 73% случаев.

Автор: Metography Источник: commons.wikimedia.org

Система состоит из двух частей. Первая — электронный нос с шестью датчиками на основе оксида олова. При контакте с летучими соединениями их сопротивление меняется, создавая уникальный электрический сигнал для каждого запаха. Алгоритм машинного обучения распознаёт эти сигналы и определяет, какой именно аромат «унюхал» датчик. На тренировку ИИ ушло больше всего времени: сенсоры подвергали воздействию запахов сотни раз, чтобы набрать достаточно данных.

Вторая часть — генератор запахов. Он представляет собой компактное устройство с ёмкостями, заполненными жидкостями с ароматизаторами. Пьезоэлектрический распылитель вибрирует под действием электрических сигналов и выталкивает жидкость через хлопковый фильтр, распыляя мельчайшие капли в воздух. Сейчас система воспроизводит пять запахов: апельсин, торт, кофе, пиво и красное вино.

Инженеры создали несколько вариантов генератора: в виде браслета, ожерелья и ручного устройства. В перспективе технологию можно использовать для создания более иммерсивных виртуальных миров, онлайн-шопинга с возможностью «понюхать» товар, а также в медицине — для дистанционной оценки нарушений обоняния у пациентов после вирусных заболеваний или при нейродегенеративных расстройствах.

Источник: naukatv.ru

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