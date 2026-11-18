Во вторник, 17 ноября, из-за внутренних изменений корпорация Apple сама парализовала работу значительной части своих сервисов — от iCloud и App Store до кассовых систем в розничных магазинах Apple Store. Примечателен момент, когда это произошло: это уже восьмой крупный IT-сбой в США за одну неделю.

Многие наши системы снова работают после того, как сегодняшнее утреннее внутреннее обновление вызвало ряд сбоев. Apple

По заявлению Apple, кибератаки не было.

Что именно вышло из строя у Apple

Проблемы начались во вторник около 18:45 по московскому времени. Пользователей «выбросило» из их учетных записей iCloud, и они не смогли войти снова. Согласно странице статуса сервисов Apple, также пострадали iCloud Mail, веб-приложения iCloud, App Store, Apple Music и процесс активации новых устройств. Разработчики потеряли доступ к App Store Connect и Xcode Cloud, а в магазинах Apple Store перестали работать кассы. Кроме того, согласно сообщениям на сайте Downdetector, наблюдались перебои в работе Apple Pay, хотя сама компания это не подтвердила.

Примерно через два часа Apple заявила, что проблемы в основном устранены. Однако вечером iCloud Mail и некоторые сервисы, предназначенные для учебных заведений и корпоративных клиентов, все еще работали со сбоями. Apple не уточняет, что именно изменилось в результате внутреннего обновления, почему оно затронуло так много сервисов одновременно и сколько клиентов пострадало.

Восемь сбоев за неделю

Случившееся с Apple стало очередным эпизодом в череде событий, которые американские СМИ уже окрестили «ноябрем блэкаутов» (Blackout November). Первым в прошлый четверг пострадала Microsoft: сервисы Outlook, Teams и другие были недоступны по всему миру около 30 часов; в Японии государственным учреждениям и банкам пришлось вернуться к использованию бумаги и факсов. Всего за неделю произошло не менее восьми крупных сбоев.

Наиболее серьезные последствия имел сбой в системе управления воздушным движением. В пятницу в течение примерно четырех часов действовал общенациональный запрет на взлеты; по данным FAA, авиакомпании отменили в этот день около 12 500 рейсов. Министр транспорта Шон Даффи возложил ответственность на устаревшее оборудование и подрядчика — компанию L3Harris, которая как раз занималась заменой медных кабелей на оптоволоконные линии. FAA временно приостановило установку новых маршрутизаторов, а Даффи потребовал от Конгресса выделить 50 миллиардов долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.

Общая закономерность: проблемы созданы самими компаниями

Все пострадавшие стороны исключают версию о кибератаке, и на данный момент нет никаких доказательств того, что эти сбои связаны между собой. Примечательно другое: практически все неполадки, по признанию самих компаний, были вызваны их собственными изменениями в системах. В случае с Microsoft причиной стало обновление сети, у Chase — выпуск программного обеспечения, у Федерального управления гражданской авиации — установка новых маршрутизаторов, у Агентства национальной безопасности (АНБ) — проведение технических работ, а у Apple — внутреннее обновление.

К этому добавляется фактор взаимозависимости систем. Когда произошел сбой в Microsoft, перестал работать и коннектор Microsoft 365 для ИИ-сервиса Claude, через который искусственный интеллект получает доступ к электронной почте и календарям. В Microsoft особо подчеркнули, что причиной сбоя не были ни ИИ, ни ИИ-агенты — хотя многие пользователи в сети возложили вину на политику корпорации по сокращению расходов ради развития технологий искусственного интеллекта.

Величайшее совпадение в истории

Не все верят в то, что это просто череда неудачных обновлений. Сенатор-республиканец Джош Хоули заявил: если всё это — случайность, то это «величайшее совпадение в мировой истории». Ряд других республиканцев требуют предоставить им разъяснения со стороны правительства. Президент США Дональд Трамп, напротив, призывает не паниковать. «Такое случается. Ничего страшного», — сказал он. В Белом доме заявили, что «нет никаких признаков» кибератаки, а сенатор Марквейн Маллин (член комитета по внутренней безопасности) выразил полную уверенность в том, что США не подвергаются нападению.

Тем не менее, на той же неделе произошли реальные кибератаки, хотя и в других местах: злоумышленники воспользовались уязвимостью в программном обеспечении компании Optimizely, что затронуло инструменты, используемые примерно 200 организациями. Кроме того, во вторник норвежский энергетический концерн Equinor сообщил о продолжающейся атаке на свои ИТ-системы. На данный момент власти не связывают эти инциденты со сбоями, произошедшими в США.

Источник: MacRumors