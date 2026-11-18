Внутреннее обновление Apple парализовало работу iCloud и App Store
Во вторник, 17 ноября, из-за внутренних изменений корпорация Apple сама парализовала работу значительной части своих сервисов — от iCloud и App Store до кассовых систем в розничных магазинах Apple Store. Примечателен момент, когда это произошло: это уже восьмой крупный IT-сбой в США за одну неделю.
Многие наши системы снова работают после того, как сегодняшнее утреннее внутреннее обновление вызвало ряд сбоев.
По заявлению Apple, кибератаки не было.
Что именно вышло из строя у Apple
Проблемы начались во вторник около 18:45 по московскому времени. Пользователей «выбросило» из их учетных записей iCloud, и они не смогли войти снова. Согласно странице статуса сервисов Apple, также пострадали iCloud Mail, веб-приложения iCloud, App Store, Apple Music и процесс активации новых устройств. Разработчики потеряли доступ к App Store Connect и Xcode Cloud, а в магазинах Apple Store перестали работать кассы. Кроме того, согласно сообщениям на сайте Downdetector, наблюдались перебои в работе Apple Pay, хотя сама компания это не подтвердила.
Примерно через два часа Apple заявила, что проблемы в основном устранены. Однако вечером iCloud Mail и некоторые сервисы, предназначенные для учебных заведений и корпоративных клиентов, все еще работали со сбоями. Apple не уточняет, что именно изменилось в результате внутреннего обновления, почему оно затронуло так много сервисов одновременно и сколько клиентов пострадало.
Восемь сбоев за неделю
Случившееся с Apple стало очередным эпизодом в череде событий, которые американские СМИ уже окрестили «ноябрем блэкаутов» (Blackout November). Первым в прошлый четверг пострадала Microsoft: сервисы Outlook, Teams и другие были недоступны по всему миру около 30 часов; в Японии государственным учреждениям и банкам пришлось вернуться к использованию бумаги и факсов. Всего за неделю произошло не менее восьми крупных сбоев.
Наиболее серьезные последствия имел сбой в системе управления воздушным движением. В пятницу в течение примерно четырех часов действовал общенациональный запрет на взлеты; по данным FAA, авиакомпании отменили в этот день около 12 500 рейсов. Министр транспорта Шон Даффи возложил ответственность на устаревшее оборудование и подрядчика — компанию L3Harris, которая как раз занималась заменой медных кабелей на оптоволоконные линии. FAA временно приостановило установку новых маршрутизаторов, а Даффи потребовал от Конгресса выделить 50 миллиардов долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.
Общая закономерность: проблемы созданы самими компаниями
Все пострадавшие стороны исключают версию о кибератаке, и на данный момент нет никаких доказательств того, что эти сбои связаны между собой. Примечательно другое: практически все неполадки, по признанию самих компаний, были вызваны их собственными изменениями в системах. В случае с Microsoft причиной стало обновление сети, у Chase — выпуск программного обеспечения, у Федерального управления гражданской авиации — установка новых маршрутизаторов, у Агентства национальной безопасности (АНБ) — проведение технических работ, а у Apple — внутреннее обновление.
К этому добавляется фактор взаимозависимости систем. Когда произошел сбой в Microsoft, перестал работать и коннектор Microsoft 365 для ИИ-сервиса Claude, через который искусственный интеллект получает доступ к электронной почте и календарям. В Microsoft особо подчеркнули, что причиной сбоя не были ни ИИ, ни ИИ-агенты — хотя многие пользователи в сети возложили вину на политику корпорации по сокращению расходов ради развития технологий искусственного интеллекта.
Величайшее совпадение в истории
Не все верят в то, что это просто череда неудачных обновлений. Сенатор-республиканец Джош Хоули заявил: если всё это — случайность, то это «величайшее совпадение в мировой истории». Ряд других республиканцев требуют предоставить им разъяснения со стороны правительства. Президент США Дональд Трамп, напротив, призывает не паниковать. «Такое случается. Ничего страшного», — сказал он. В Белом доме заявили, что «нет никаких признаков» кибератаки, а сенатор Марквейн Маллин (член комитета по внутренней безопасности) выразил полную уверенность в том, что США не подвергаются нападению.
Тем не менее, на той же неделе произошли реальные кибератаки, хотя и в других местах: злоумышленники воспользовались уязвимостью в программном обеспечении компании Optimizely, что затронуло инструменты, используемые примерно 200 организациями. Кроме того, во вторник норвежский энергетический концерн Equinor сообщил о продолжающейся атаке на свои ИТ-системы. На данный момент власти не связывают эти инциденты со сбоями, произошедшими в США.
Источник: MacRumors
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