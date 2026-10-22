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В России увеличивается спрос на агрегаторы нейросетей — платформы, позволяющие пользоваться несколькими моделями искусственного интеллекта через один сайт. Объем отечественного рынка таких сервисов уже превысил 4 млрд рублей, сообщил глава ассоциации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Агрегаторы предоставляют доступ к зарубежным и российским ИИ-моделям без необходимости создавать отдельные аккаунты для каждого сервиса. Через единый интерфейс пользователи могут генерировать тексты, изображения, видео, программный код и аудиозаписи.

На российском рынке работают SYNTX. AI, RouterAI, Polza. ai и AITUNNEL. Параллельно собственные платформы развивают крупнейшие технологические и телекоммуникационные компании.

«Мегафон» в апреле 2026 года представил сервис «МегаНейросети», в котором доступны 41 ИИ-модель. По данным компании, платформой пользуются более 50 тысяч абонентов.

«Яндекс» предоставляет доступ к нейросетям через Yandex AI Studio, а «Ростелеком» развивает корпоративную платформу «Нейрошлюз». Последняя позволяет сотрудникам компаний самостоятельно создавать инструменты на основе искусственного интеллекта.

Отдельное направление рынка — агрегаторы с единым API. Это программный интерфейс, через который приложения подключаются к нейросетям. Разработчикам достаточно настроить одно соединение вместо отдельных подключений к каждому поставщику ИИ.

Стоимость обработки запросов зависит от используемой модели. Согласно данным The Economist, разница в цене токенов между DeepSeek и Anthropic достигает 40 раз.

При этом использование посреднических платформ создает дополнительные риски для конфиденциальности. Операторы агрегаторов технически могут получать доступ к запросам пользователей, включая служебные документы и коммерческую информацию.

Эксперты также предупреждают, что прекращение работы агрегатора или изменение условий доступа к зарубежным нейросетям может привести к отключению связанных с ним приложений.

Источник: expert.ru