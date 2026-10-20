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Технология супертитров, разработанная бостонским коллективом дизайнеров MASARY Studios, объединила текстовый перевод оперы с игрой актеров на одной сцене. Премьерный показ мультимедийной системы состоялся в Бостонской лирической опере на спектакле «Песнь Земли» режиссера Энн Богарт. Данное техническое решение переносит субтитры с привычных боковых мониторов на сами театральные декорации.

Супертитры представляют собой динамическую проекцию текста, которая напрямую взаимодействует с архитектурой зала и артистами. Соучредитель и проектировщик MASARY Studios Сэм Окерстром-Ланг сообщил, что трансляция перевода осуществлялась на кирпичную стену возле сцены. Для достижения точного наложения текста технические специалисты закрепили проекторы на верхних театральных конструкциях. Заданный угол наклона позволил лучам оборудования транслировать буквы поверх физических объектов и находящихся на сцене людей, избегая искажения картинки.

Стандартный формат перевода иностранных постановок требует от аудитории регулярного отведения взгляда от происходящего события для чтения строк на электронном табло. Использование проекционного оборудования устраняет визуальный барьер между сюжетом и текстом. Проекция адаптируется под освещение и перемещения труппы, синхронизируя подачу информации с музыкальным ритмом произведения. Примененная в Бостоне технология супертитров показывает метод трансформации сопроводительного текста в самостоятельный элемент оформления спектакля.

Источник: newatlas