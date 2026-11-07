One UI 9.5 пока почти не отличается от One UI 9.0: первые скриншоты разочаровали поклонников Samsung

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Первые изображения One UI 9.5 показали, что Samsung пока не готовит заметного визуального обновления своей оболочки. На опубликованных скриншотах интерфейс почти не отличается от One UI 9.0. Сравнение провёл известный инсайдер Ice Universe, использовавший Galaxy S26 Ultra.

На снимках показано приложение Samsung Health. Расположение карточек, цветовая гамма, скругления элементов и общая компоновка выглядят практически одинаково. Однако делать выводы обо всей оболочке по одному приложению преждевременно: настройки, рабочий стол и панель уведомлений в сравнении не участвовали. Кроме того, инсайдер не сообщил, какие именно тестовые сборки использовались.

Samsung уже распространяет One UI 9.0 на базе Android 17, тогда как One UI 9.5 пока находится на стадии внутреннего тестирования. Первая тестовая прошивка для Galaxy S26 Ultra появилась на серверах компании под номером S948BXXU6ZZK3. По предварительным оценкам, публичное бета-тестирование может начаться в конце ноября или начале декабря 2026 года. Полноценный релиз ожидается вместе с серией Galaxy S27 в 2027 году, но Samsung пока не подтвердила эти сроки.

Официального списка нововведений One UI 9.5 пока нет. Поэтому неизвестно, ограничится ли Samsung небольшими изменениями интерфейса или подготовит более серьёзные улучшения. Среди направлений, которые особенно интересуют владельцев Galaxy, — стабильность системы, автономность и развитие функций искусственного интеллекта. Пока первые изображения говорят скорее о постепенной доработке One UI 9.0, чем о масштабном обновлении.

Источник: gizchina