Авиадиспетчеры США наконец откажутся от дискет в рамках масштабной модернизации

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| Новость | Авто и транспорт

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало программу по отказу от использования давно устаревших дискет в авиадиспетчерской службе. На гибких магнитных носителях в этой отрасли десятилетиями хранилась важная метеорологическая и другая критически значимая для полетов информация. О новом этапе модернизации системы управления воздушным движением страны сообщил на днях министр транспорта США Шон Даффи.

Автор: ChatGPT Источник: chatgpt.com

На смену четырем разрозненным системам, разработанным еще в 1980-х годах и до сих пор используемым на более чем 400 объектах ведомства, приходит единая корпоративная система отображения информации E-IDS (Enterprise — Information Display System). Новая защищенная платформа обеспечит авиадиспетчерам более быстрый доступ к необходимым данным, избавит от необходимости дорогостоящего ремонта старого оборудования и поиска сложных технических обходных путей, что в конечном счете повысит безопасность авиапассажиров.

Первыми новое оборудование получат пять ключевых объектов, среди которых международные аэропорты Атлантик-Сити, Нэшвилла и Большого Рочестера, а также центры обработки данных в Атланте и Солт-Лейк-Сити. В общей сложности FAA планирует установить систему E-IDS на 435 объектах по всей стране к концу 2028 года, а следить за ходом развертывания новой сети можно в открытом доступе на профильном портале Modern Skies.

Источник: Federal Aviation Administration

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +216.60
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