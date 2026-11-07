Авиадиспетчеры США наконец откажутся от дискет в рамках масштабной модернизации

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало программу по отказу от использования давно устаревших дискет в авиадиспетчерской службе. На гибких магнитных носителях в этой отрасли десятилетиями хранилась важная метеорологическая и другая критически значимая для полетов информация. О новом этапе модернизации системы управления воздушным движением страны сообщил на днях министр транспорта США Шон Даффи.

На смену четырем разрозненным системам, разработанным еще в 1980-х годах и до сих пор используемым на более чем 400 объектах ведомства, приходит единая корпоративная система отображения информации E-IDS (Enterprise — Information Display System). Новая защищенная платформа обеспечит авиадиспетчерам более быстрый доступ к необходимым данным, избавит от необходимости дорогостоящего ремонта старого оборудования и поиска сложных технических обходных путей, что в конечном счете повысит безопасность авиапассажиров.

Первыми новое оборудование получат пять ключевых объектов, среди которых международные аэропорты Атлантик-Сити, Нэшвилла и Большого Рочестера, а также центры обработки данных в Атланте и Солт-Лейк-Сити. В общей сложности FAA планирует установить систему E-IDS на 435 объектах по всей стране к концу 2028 года, а следить за ходом развертывания новой сети можно в открытом доступе на профильном портале Modern Skies.

Источник: Federal Aviation Administration