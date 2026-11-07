Kith и New Balance превратили три достопримечательности Нью-Йорка в коллекцию кроссовок

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Совместная коллекция Kith и New Balance получила название Monuments и включает три версии кроссовок 2011, посвящённые знаковым местам Нью-Йорка. Каждая модель передаёт атмосферу отдельной городской достопримечательности не только цветами, но и сочетанием материалов и декоративных элементов. Продажи запланированы на 9 ноября 2026 года.

В коллекцию вошли три цветовых исполнения. Версия Maroon/Atomic Yellow отсылает к Центральному парку и переосмысливает дизайн совместных New Balance 530, выпущенных в 2014 году. Верх выполнен из замши свиной кожи и микроперфорированного нубука, а стёжка на передней части и воротнике повторяет характерные элементы прежней модели. Вариант Amazon/Lilac сочетает светло-серую основу с зелёными, сиреневыми, жёлтыми и розовыми акцентами. Третья версия, Princess Blue/Silver, получила сетчатую основу, замшевые накладки и оранжевые детали.

Все три пары построены на оригинальной модели 2011, которую дизайнер Ронни Файг разработал совместно с New Balance к 15-летию Kith. Её конструкция состоит из множества отдельных панелей, а подошва использует амортизационную систему ABZORB от New Balance 2002. На пятках размещена асимметричная символика двух брендов. В комплект также входят дополнительные шнурки, а стельки и коробки украшены картой Нью-Йорка с изображениями городских достопримечательностей.

Продажи стартуют 9 ноября на сайте и в приложении Kith. Модели Park и Banner появятся во всех фирменных магазинах, тогда как Garden будет доступна только в магазине New Balance at Kith в Западном Голливуде. Важно уточнить официальное распределение названий: Maroon/Atomic Yellow — Park, Amazon/Lilac — Garden, Princess Blue/Silver — Banner.

Источник: hypebeast