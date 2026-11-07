3000 экземпляров и револьвер на циферблате: Seiko представила необычные часы по аниме
Компания Seiko представила лимитированный хронограф, посвящённый Дайсукэ Дзигэну — напарнику главного героя японского аниме «Люпен III». Вместо обычного оформления производитель использовал детали, отсылающие к образу персонажа: на циферблате появились силуэт его любимого оружия, барабан револьвера и имитация пулевого отверстия. Всего выпустят 3000 экземпляров.
Часы получили корпус из нержавеющей стали диаметром 39,8 мм, кварцевый механизм с функцией хронографа и водозащиту до 100 метров. На задней крышке выгравировано имя Дзигэна и индивидуальный номер экземпляра. В комплект входит трёхзвенный металлический браслет.
Дизайн разработан специально для этой коллаборации, а не взят из существующей коллекции Seiko. Компоновка трёх дополнительных циферблатов напоминает модель SBTR023, но японские дизайнеры изменили расположение календаря и разметку индикаторов, освободив место для тематических элементов. Ещё одна отсылка к персонажу — изображение его шляпы под логотипом Seiko.
Предзаказы уже открыты. Стоимость хронографа составляет 580 долларов, а поставки покупателям начнутся 30 марта 2027 года. Лимит в 3000 штук делает модель скорее коллекционным предметом для поклонников аниме, чем очередным вариантом повседневных часов.
Источник: atpress
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