Sony давят на ностальгию: представлены накладные наушники MDR-3R

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На волне возрождения интереса к стилю аудиотехники 80-90х компания Sony представила накладные наушники MDR-3R с ретродизайном (как и были у плеера Walkman TPS-L2 1979 года выпуска). Однако, разъем подключения используется USB-C (протокол USB Audio Class 1.0). Наушники оснащаются 23-милиметровым динамиком, кабелем длиной 1,2 м с проводным пультом управления с микрофоном для звонков, регулируемым металлическим оголовьем.

Масса без кабеля 38 г. Акустическое оформление динамика — открытое.

Что характерно, наушники в том же ретро дизайне недавно выпустила компания Radiotehnika, модель TD17C.

Стоимость модели MDR-3R на сайте компании — 59,99 долларов США, а лимитированная версия (оформление по сериалу Netflix «Очень странные дела») — 79,99 долларов. В комплекте две пары амбушюр разных цветов.

Источник: Сайт производителя