Самая масштабная модель Qwen4-Max от Alibaba уступает Claude, GPT и Moonshot AI

Компания Alibaba представила Qwen4-Max — свою самую масштабную на сегодняшний день модель ИИ, насчитывающую 2,4 триллиона параметров и обладающую контекстным окном в один миллион токенов. Как отмечает команда Qwen в блоге, посвященном запуску, модель призвана выполнять роль «сотрудника-ИИ», работающего над проектами круглосуточно — от создания 3D-моделей и разработки игр до проведения юридических проверок. Однако в независимых рейтингах Qwen4-Max заметно отстает как от ведущих моделей из США, так и от своего китайского конкурента — компании Moonshot.

На что способна Qwen4-Max

Qwen4-Max относится к архитектуре «смесь экспертов» (Mixture-of-Experts, MoE): из 2,4 триллиона параметров для обработки каждого токена задействуется лишь 71 миллиард; еще 328 миллиардов параметров отведены под новый механизм N-граммных эмбеддингов. Модель способна работать не только с текстом, но и с изображениями, а также обладает развитыми способностями к логическому мышлению (reasoning). По заявлению Alibaba, при выполнении одних и тех же задач модель расходует значительно меньше токенов, чем ее предшественница — Qwen3.8-Max. Согласно внутреннему бенчмарку Work360, стоимость выполнения одной задачи снизилась с 4,43 доллара до 1,67 доллара.

На предприятиях двух поставщиков автомобильных комплектующих использование модели позволило сократить время, затрачиваемое на программирование обработки детали, — с примерно 475 до 24 минут. В рамках процедуры комплексной проверки (due diligence) перед выходом компании на биржу модель Qwen4-Max проанализировала 198 рабочих документов и подготовила отчет объемом 86 страниц.

В ходе 48-часового автономного цикла работы модель разработала новый состав охлаждающей жидкости для центров обработки данных, который впоследствии был синтезирован в автоматизированной лаборатории. Модель Qwen4-Max доступна через API на платформе QwenCloud, а также в приложениях Alibaba — QwenWork, Qoder и QwenStudio.

Открытые веса — только для «младших» версий

Тем, кто хотел бы запустить Qwen4-Max на собственных серверах, не повезло: по данным Artificial Analysis, эта модель является проприетарной, и ее веса (по-простому говоря, «опыт» алгоритма, который она накопила во время обучения) недоступны для скачивания. Таким образом, Alibaba продолжает придерживаться выбранной стратегии: начиная с версии Qwen2.5-Max, модели серии «Max» предлагаются исключительно через облачный сервис компании. В то же время, как сообщает команда Qwen, более компактные модели семейства Qwen4 будут выпущены с открытым исходным кодом (open source); они построены на той же архитектуре и созданы с применением тех же методов обучения.

Благодаря своим открытым моделям Alibaba сформировала обширное сообщество разработчиков; более того, недавние действия компании побудили даже Tencent последовать этому примеру. О том, насколько значимыми стали китайские модели с открытыми весами, недавно упомянул и Дженсен Хуанг. По словам экс-главы Nvidia, 80% американских стартапов используют китайские открытые модели. На сегодняшний день самой мощной моделью с открытыми весами за пределами Китая является Inkling 2, разработанная компанией Thinking Machines, основанной Мирой Мурати.

9-е место среди лидеров

Независимые тесты рисуют более сдержанную картину. В рейтинге Intelligence Index от компании Artificial Analysis модель Qwen4-Max набрала 43 балла. Среди десяти ведущих моделей, которые сервис сравнивает напрямую, это позволяет занять лишь 9-е место.

В общем рейтинге интеллектуальных способностей (в своей категории моделей) Qwen4-Max от Artificial Analysis занимает 38-е место из 81, что немного выше медианного значения в 41 балл. Таким образом, лучшим китайским разработчиком остается компания Moonshot со своей моделью Kimi K3.1 Pro.

Даже по собственным оценкам Alibaba, модель Qwen4-Max лидирует не во всех областях. Она демонстрирует высокие результаты в выполнении юридических задач (в качестве «агента») и работе с объемными заданиями, однако в сфере агентного программирования впереди оказываются Anthropic, OpenAI и Moonshot.

Недорогая, но вполне качественная модель

В плане цены Alibaba демонстрирует свое преимущество. По данным Artificial Analysis, стоимость Qwen4-Max составляет 1,50 доллара за миллион входных токенов и 4,50 доллара за миллион выходных токенов. На кэшированные входные данные предоставляется скидка 95%. Выполнение одной задачи из Intelligence Index обходится в среднем в 3,27 доллара, тогда как для Claude Opus 5.5 этот показатель составляет 10,04 доллара; дешевле обходится только GPT-6.1 Sol — 1,27 доллара. Однако Qwen4-Max отличается многословностью: в ходе тестирования модель сгенерировала 127 миллионов выходных токенов — значительно больше медианного значения, равного 78,6 миллиона.

Alibaba не раскрывает, на каком оборудовании обучалась данная модель. Вопрос стал деликатным после того, как в ходе анализа в новейших моделях от DeepSeek, Moonshot, MiniMax и компании Ant Group (связанной с Alibaba) были обнаружены следы запрещенных чипов Nvidia.

Источник: Artificial Analysis