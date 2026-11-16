Японская подставка для смартфона получила 17 инструментов для чистки электроники

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Японская компания Area выпустила Stakuri Plus — компактную подставку для смартфона, внутри которой спрятан набор из 17 инструментов для обслуживания электроники. Вместо обычного держателя пользователь получает ещё и мини-мастерскую с щётками, съёмниками клавиш, распылителями и приспособлениями для очистки труднодоступных мест.

Устройство весит около 165 г, а его размеры составляют 110 x 71 x 43 мм. Верхняя часть откидывается и превращается в подставку для телефона, а в корпусе находится выдвижной отсек с инструментами. По сути, Area объединила два аксессуара, которые обычно приходится покупать отдельно.

В комплект входят небольшая салфетка, съёмники клавиш и переключателей, стилус для сенсорного ввода, шесть миниатюрных распылителей, набор щёток разной формы, удлинители, инструмент для извлечения SIM-карты и шестигранный ключ на 2,5 мм. Щётки предназначены в том числе для очистки камер, наушников и разъёмов зарядки.

Stakuri Plus уже поступила в продажу в Японии по цене 2640 иен (около 16 долларов). Устройство выпускается в белом корпусе с оранжевыми элементами. Международную доставку производитель напрямую не анонсировал, поэтому покупателям из других стран могут потребоваться посреднические сервисы пересылки.

Источник: area-powers