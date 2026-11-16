Охота за секретами BYD обернулась провалом Jaguar Land Rover: суд отменил изъятие данных

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| Новость | Авто и транспорт

Британская Jaguar Land Rover попыталась взыскать с BYD полмиллиона евро за якобы отказ предоставить доступ к корпоративным данным, но суд в Гааге отклонил претензии. Китайский автопроизводитель доказал, что передал ноутбуки и предоставил доступ к доступным IT-системам. Более того, JLR обязали прекратить изъятие информации и организовать уничтожение полученных копий.

Автор: Autohome через Carnewschina Источник: carnewschina.com

Конфликт начался 24 августа 2026 года, когда судебные приставы пришли в офисы BYD в Нидерландах. Их интересовали ноутбуки сотрудников, сетевое хранилище Synology, облачная платформа Microsoft 365 и переписка в корпоративном мессенджере Tencent WeCom. JLR утверждала, что китайская компания препятствовала сбору доказательств, и потребовала €500 тысяч штрафа.

Однако суд установил, что сотрудники BYD передали ноутбуки, предоставили пароли и привлекли специалистов из Китая для работы с корпоративными системами. Доступ к Microsoft 365 потребовал помощи центральной IT-команды, а WeCom не позволял экспортировать переписку даже после передачи учётных данных. Судебные приставы также не зафиксировали чётко, какую дополнительную помощь они запрашивали и в какие сроки BYD должна была её предоставить. Оснований для взыскания штрафа суд не нашёл.

Одновременно суд отменил обеспечительный арест документов и распорядился уничтожить изъятые данные. Причина — JLR не смогла обосновать необходимость их сохранения для расчёта ущерба: BYD ещё не продавала внедорожник Ti 7 в Евросоюзе. Британской компании также придётся выплатить €25 376,57 судебных расходов.

Но главная интрига противостояния остаётся нерешённой. Jaguar Land Rover обвиняет BYD в копировании внешности Defender, однако нынешнее решение не устанавливает факт нарушения интеллектуальных прав. Отдельные разбирательства по дизайну, авторским правам и сходству автомобилей продолжаются в Нидерландах.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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