Nubia NaviX Ultra получил звёздное небо Ван Гога, но есть один нюанс

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Nubia выпустила коллекционную версию NaviX Ultra с оформлением по мотивам картины Ван Гога «Звёздная ночь». Смартфон получил рельефную заднюю панель, созданную методом микро-нано-теснения, а его цена достигла 6999 юаней (около 98 тысяч рублей). Но за эффектное звёздное небо покупатель платит отдельно: технически новинка практически не отличается от обычной модели.

Автор: Nubia Источник: www.ithome.com

Коллекционное издание доступно в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. При запуске стандартный NaviX Ultra оценили от 5999 юаней, однако сопоставимая версия 16/512 ГБ стоила 6499 юаней. Поэтому реальная доплата за коллекционное оформление составляет 500 юаней.

Внутри остались Snapdragon 8 Elite пятого поколения, 6,78-дюймовый LTPO 2.0 с адаптивной частотой обновления от 1 до 144 Гц, основная камера на 200 Мп и аккумулятор ёмкостью 7100 мА·ч. Отдельная кнопка AI со сканером отпечатков пальцев позволяет вызывать голосового помощника Doubao, способного выполнять команды сразу в нескольких приложениях. Новых аппаратных возможностей коллекционная версия не получила: её главное отличие — дизайн, за который Nubia предлагает доплатить.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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1 комментарий

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Взяли бы уже какую-нибудь другую картину Ван Гона, например, с подсолнухами, а то эту Starry Night выкатывают в третий или четвертый раз

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