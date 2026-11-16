Samsung удалит из Galaxy Store два фирменных приложения для смартфонов Galaxy: они исчезнут из магазина уже в конце декабря

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Компания Samsung собирается убрать из своего магазина приложений Galaxy Store две программы для смартфонов и планшетов Galaxy.

Речь идет о Quick Measure и AR Doodle, которые используют возможности дополненной реальности. Оба приложения перестанут быть доступными для новых загрузок после 31 декабря.

Quick Measure позволяет использовать камеру устройства вместо обычной измерительной ленты. С ее помощью можно оценить расстояние до предметов, определить их размеры и измерить площадь различных поверхностей. Приложение может пригодиться в бытовых ситуациях, когда нужно быстро получить приблизительные результаты без дополнительных инструментов.

AR Doodle предлагает другие возможности. С его помощью можно создавать рисунки и добавлять виртуальные объекты в окружающее пространство, а затем записывать происходящее на видео или делать фотографии. В результате обычные снимки и ролики можно дополнять различными элементами дополненной реальности.

После указанной даты компания прекратит не только распространение этих программ, но и выпуск обновлений для них. Те, кто успеет установить Quick Measure и AR Doodle до конца декабря, смогут продолжить пользоваться ими. Однако компания предупреждает, что отдельные функции со временем могут перестать работать корректно.

Особенно это касается будущих обновлений программного обеспечения. Компания не собирается адаптировать приложения к новым версиям операционной системы, поэтому после установки очередного обновления Android или One UI их совместимость не гарантируется.

При этом компания оставила возможность возвращения подобных инструментов в будущем. В уведомлении компания сообщила о намерении предложить пользователям улучшенные сервисы, однако пока не раскрыла, получат ли Quick Measure и AR Doodle продолжение в составе других приложений или появятся в обновленном виде.

Источник: Engadget