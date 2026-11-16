Зачем усиливать звук телевизора в 13 раз: японская Victor решила проблему тихих диалогов

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| Новость | Аудио и звук

Телевизор может работать на максимальной громкости, но диалоги в фильмах всё равно остаются тихими. Японская Victor предложила отдельную беспроводную акустику SP-A900, которая усиливает входящий аудиосигнал в 13 раз. При этом менять настройки самого телевизора не требуется.

Автор: Victor Источник: www.victor.jp

Система состоит из передатчика и переносного стереодинамика. Они поддерживают связь на частоте 2,4 ГГц на расстоянии до 30 метров. Два динамика диаметром 40 мм выдают по 1 Вт каждый, а специальная обработка звука выделяет человеческую речь, помогая различать реплики на фоне музыки и спецэффектов.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 20 часов работы. Для зарядки колонку достаточно установить на передатчик. Устройство можно использовать и во время подзарядки, а для индивидуального прослушивания предусмотрен выход для наушников.

Акустика весит около 453 г, получила защиту от брызг IPX2 и выпускается в чёрном и белом цветах. Victor SP-A900 рассчитана на тех, кому недостаточно штатных динамиков телевизора, особенно при просмотре передач и фильмов с тихими диалогами.

Источник: victor

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +115.40
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