Audioengine представила стойки-треноги для колонок A2+ и HD3

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Audioengine представила стойки TS1D для настольных колонок A2+ Gen 3 и HD3 Next Gen. Они поднимают акустику на 6,25 дюйма (около 16 см) над поверхностью стола. По словам производителя, такая высота располагает динамики ближе к уровню ушей, что подходит для прослушивания на близком расстоянии. Совместимость заявлена и со старыми моделями компании: A1, A2+ и A2HD.

Конструкция опирается на три ноги, форму компания объясняет вдохновением от мольберта художника. Ноги выполнены из натурального дерева с металлическими усиливающими пластинами, снизу стоят опоры из вспененного материала. Цвета три: зелёный, чёрный и белый.

Новинка обойдётся в 59 долларов.

Источник: Gear Patrol