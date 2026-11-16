Сначала только звонки, теперь и сообщения: Google расширила возможности фирменной функции HiLight в смартфонах Pixel 11 Pro

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Google продолжает расширять возможности функции HiLight в смартфонах Pixel 11 Pro. Теперь она умеет реагировать не только на входящие звонки и взаимодействие с Gemini, но и на новые сообщения в сторонних приложениях. Благодаря этому подсветка корпуса смартфона получила еще один сценарий использования.

Автор: Daniel Romero Источник: unsplash.com

Изначально HiLight предлагала всего две возможности: оповещение о звонках от избранных контактов и подсветку во время общения с ИИ-помощником Gemini. Позднее компания добавила поддержку собственного приложения для обмена сообщениями, а теперь расширила совместимость с другими популярными сервисами.

О появлении новой возможности рассказала Шеназ Зак, старший директор по управлению продуктами Pixel. Она показала работу обновленной функции в видеоролике, опубликованном в социальной сети X. При этом отдельная настройка для активации уведомлений не предусмотрена: если контакты синхронизированы с поддерживаемым приложением, HiLight может реагировать на сообщения от избранных собеседников.

Подсветка предназначена прежде всего для ситуаций, когда смартфон лежит экраном вниз. В таком положении пользователь сможет заметить поступившее уведомление, не переворачивая устройство и не проверяя экран.

Первые версии HiLight вызвали неоднозначную реакцию из-за небольшого количества доступных сценариев. Теперь функция постепенно становится универсальнее, хотя ее возможности по-прежнему зависят от списка поддерживаемых приложений. Компания обещает развивать HiLight и добавлять новые функции, однако конкретные сроки дальнейшего расширения совместимости пока не раскрываются.

Источник: Phonearena

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