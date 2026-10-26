Разработанное в РФ Приложение Splatforma оценивает состояние полости рта

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Российский производитель инновационных средств гигиены Splat Global анонсировал запуск системы домашнего мониторинга здоровья полости рта под названием «Splat Диагностика». Новый биокомплекс функционирует в тандеме с цифровой платформой Splatforma, которая анализирует данные биомаркеров слюны и формирует индивидуальные протоколы ухода.

В состав диагностического набора включены стерильная пробирка для забора биоматериала, пипетка Пастера и индикаторные тест-полоски. Процедура анализа занимает около трех минут: образец наносится на реагентную зону, после чего камера смартфона через приложение считывает результат. Для исключения оптических искажений при сканировании полоску необходимо сопоставить с эталонной цветовой шкалой, входящей в комплект.

Анализируется пять ключевых показателей: концентрация лейкоцитов (индикатор воспалительного процесса), наличие гемоглобина (сигнал о повреждении капилляров десен), уровень общего белка (оценка качества очистки поверхностей), кислотно-щелочной баланс pH (прогноз развития деминерализации) и общая жесткость (состояние минерального обмена). Программное обеспечение агрегирует эти сведения в трехмерный профиль здоровья, разделяя его на зоны гигиены, воспалений и кариозных рисков.

Технологическая точность системы, по заверениям создателей, достигает 92-96 процентов. Проект находился в стадии разработки около пяти лет, в его реализацию было инвестировано свыше 320 миллионов рублей. Розничная стоимость комплекта с единичным тестом составит около 900 рублей, расширенная версия с тремя замерами обойдется потребителю в 2260 рублей. Изделие прошло регистрацию в Росздравнадзоре, однако коммерческий старт продаж еще не состоялся. Производитель подчеркивает, что экспресс-тест служит инструментом превентивного контроля и не является альтернативой клиническому осмотру специалиста.

Источник: Первый технический