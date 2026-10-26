Разработанное в РФ Приложение Splatforma оценивает состояние полости рта

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Российский производитель инновационных средств гигиены Splat Global анонсировал запуск системы домашнего мониторинга здоровья полости рта под названием «Splat Диагностика». Новый биокомплекс функционирует в тандеме с цифровой платформой Splatforma, которая анализирует данные биомаркеров слюны и формирует индивидуальные протоколы ухода.

Автор: Océanos y dados Источник: commons.wikimedia.org

В состав диагностического набора включены стерильная пробирка для забора биоматериала, пипетка Пастера и индикаторные тест-полоски. Процедура анализа занимает около трех минут: образец наносится на реагентную зону, после чего камера смартфона через приложение считывает результат. Для исключения оптических искажений при сканировании полоску необходимо сопоставить с эталонной цветовой шкалой, входящей в комплект.

Анализируется пять ключевых показателей: концентрация лейкоцитов (индикатор воспалительного процесса), наличие гемоглобина (сигнал о повреждении капилляров десен), уровень общего белка (оценка качества очистки поверхностей), кислотно-щелочной баланс pH (прогноз развития деминерализации) и общая жесткость (состояние минерального обмена). Программное обеспечение агрегирует эти сведения в трехмерный профиль здоровья, разделяя его на зоны гигиены, воспалений и кариозных рисков.

Технологическая точность системы, по заверениям создателей, достигает 92-96 процентов. Проект находился в стадии разработки около пяти лет, в его реализацию было инвестировано свыше 320 миллионов рублей. Розничная стоимость комплекта с единичным тестом составит около 900 рублей, расширенная версия с тремя замерами обойдется потребителю в 2260 рублей. Изделие прошло регистрацию в Росздравнадзоре, однако коммерческий старт продаж еще не состоялся. Производитель подчеркивает, что экспресс-тест служит инструментом превентивного контроля и не является альтернативой клиническому осмотру специалиста.

Источник: Первый технический

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 251 0
Автор mn-sr Рейтинг +3.80
Блог ИИ, сервисы и приложения 710 4857 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.