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По данным тестов Standard Kernel, о которых сообщил Wccftech 27 ноября 2026 года, программные оптимизации ускорили работу чипов Intel Gaudi 2 образца 2022 года.

Разработчики подняли пропускную способность кэшированного префилла до 3,21 раза и декодирования до 2,84 раза за счет программных правок, включая слияние операций в ядрах TPC, удержание рекуррентного состояния в плотных буферах и оптимизацию вычислений с FP16 и FP32. В сравнении на модели Qwen3.5-27B-FP8 (16 одновременных запросов, вход 70 000 токенов, 95% общий префикс) один Gaudi 2 (96 ГБ памяти, 2,45 ТБ/с) показал на 60% выше скорость декодирования и на 8% выше префилл против одного NVIDIA H100 80 ГБ PCIe (3,35 ТБ/с). В публикации Wccftech аренда Gaudi 2 указана по $0,60/ч против $3,50/ч у H100, что при этих оптимизациях дает до 9,4 раза больше токенов на доллар при декодировании.

В статье также отмечается, что Intel отказалась от дорожной карты Gaudi и развивает ускоритель инференса Crescent Island на архитектуре Xe3P.

Источник: Wccftech