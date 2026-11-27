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Китайский автопроизводитель BYD на автосалоне в Гуанчжоу представил новый флагманский минивэн Whale (в Китае модель носит имя Haijing), ставший первым семейным однообъёмником в линейке Ocean. Габариты автомобиля составляют 5270 x 1996 x 1815 мм при колёсной базе 3130 мм.

Новинка выйдет на рынок в двух версиях: полностью электрической (EV) и подзаряжаемой гибридной (PHEV). Электрическая модификация получила заявленный запас хода свыше 900 км по китайскому циклу CLTC, а гибридный вариант способен проезжать исключительно на электротяге до 400 км. Обе версии поддерживают фирменную технологию сверхбыстрой зарядки Flash Charging: пополнение заряда аккумулятора с 10% до 70% занимает пять минут, с 10% до 97% — девять минут, а при температуре −30 °C полный цикл зарядки занимает 12 минут.

Минивэн выполнен в фирменном стиле Ocean Aesthetics 2.0 с узкой светодиодной полосой спереди, классическими механическими дверными ручками и лидаром на крыше для работы комплекса систем помощи водителю God's Eye. В семиместном салоне (посадочная формула 2+2+3) предусмотрена трансформация сидений, а объём багажного отделения позволяет разместить по чемодану на каждого пассажира при всех разложенных креслах.

Старт продаж BYD Whale в Китае запланирован на первый квартал 2027 года. Ожидается, что стоимость модели составит около 300 000 юаней (примерно 44 700 долларов).

Источник: carnewschina