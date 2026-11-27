В 1963 году лаборатория Массачусетского технологического института (MIT) в США запустила на орбиту 480 миллионов медных игл в рамках проекта West Ford. По данным Futura Science, некоторые из этих объектов до сих пор вращаются вокруг Земли, хотя эксперимент по радиосвязи давно утратил свою актуальность.

На высоте примерно 3600 км исследователи разместили медные иголки (проволочки) длиной около 1,78 см. Они должны были работать как своего рода миниатюрные антенны и отражать радиоволны диапазона 8 ГГц. Проект West Ford был призван создать искусственный отражающий пояс из сотен миллионов медных микроантенн на орбите для дальней радиосвязи в обход помех и уязвимых кабелей. Первая попытка в 1961 году провалилась, а успешное развертывание кольца заняло около 40 дней в 1963 году.

Однако эксперимент не дал долгосрочных результатов. Примерно через 50 дней плотность пояса стала слишком низкой для эффективной передачи сигналов. На практике стало ясно, что будущее телекоммуникаций будет за спутниками, способными принимать сигналы и передавать их обратно после усиления.

План также предполагал, что легкие компоненты быстро вернутся на Землю. Это произошло только с частью полезной нагрузки. За короткий период было потеряно 25-45 процентов полезной нагрузки, в то время как остальные иголки сгруппировались в более крупные скопления и сошли с орбиты гораздо позже, в основном в период с 1970-х по 1990-е годы.

Отслеживание этих объектов остается сложной задачей, поскольку они малы и движутся по вытянутым, нестабильным орбитам. Несмотря на это, 23 объекта, связанных с проектом, все еще на орбите. Еще три вошли в атмосферу только в 2020, 2022 и 2024 годах.

История на этом не заканчивается. По оценкам, более 100 миллионов медных волокон 1963 года, вероятно, уже находятся где-то на Земле. Этот эксперимент не изменил телекоммуникации, но оставил след, который все еще виден спустя более 60 лет.

Источник: Futura Sciences