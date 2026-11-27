В операционной системе macOS 27.3, релиз которой запланирован на декабрь 2026 года одновременно с iOS 27.3 и iPadOS 27.3, компания Apple добавит три новые функции для компьютеров Mac. Обновление расширит возможности виджетов, обновит штатный браузер и упростит предварительный просмотр текстовых документов.

Первым нововведением стала нативная поддержка интерактивных уведомлений Live Activities от приложений для macOS. Ранее эта функция работала только в связке с iPhone через зеркалирование экрана или в вырезе Dynamic Island на моделях MacBook Pro с дисплеями PROLED XDR, но теперь она появится на всех компьютерах Mac — виджеты будут отображаться непосредственно в строке меню с возможностью раскрытия подробностей по клику.

Второе крупное изменение затронет браузер Safari, который получит вертикальные вкладки, размещаемые в боковой колонке слева, а также адаптивный темный режим для автоматического затемнения сайтов без встроенной ночной темы. Кроме того, голосовой помощник Siri AI сможет анализировать и взаимодействовать со всем содержимым открытой веб-страницы, а не только с ее видимой областью экрана. Наконец, в инструмент быстрого просмотра Quick Look интегрируют рендеринг разметки Markdown, позволяющий отображать заголовки, ссылки и форматирование текста без открытия специализированных редакторов.

Источник: 9to5mac