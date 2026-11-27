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Компания Samsung работает над новым режимом на базе искусственного интеллекта для штатного приложения «Камера». Упоминания функции под названием Vision Mode обнаружены при анализе исходного кода тестовой сборки One UI 9.5 Beta 1.

Судя по найденным строкам кода, новый режим будет встроен непосредственно в интерфейс камеры рядом с привычными режимами фото- и видеосъёмки. Функционально разработка повторяет подход Apple, которая в iOS 27 добавила в стандартное приложение камеры отдельный режим Siri для визуального распознавания объектов и получения подсказок об окружающем пространстве в реальном времени.

Помимо Vision Mode, в коде One UI 9.5 также найдены упоминания функции автоматического портрета, которая позволит камере самостоятельно переключаться в портретный режим при обнаружении людей в кадре. Ожидается, что оболочка One UI 9.5 с обновлённым приложением камеры дебютирует вместе с флагманской серией смартфонов Galaxy S27 в начале 2027 года. Сама компания Samsung официально появление новых функций пока не комментировала.

Источник: engadget.com