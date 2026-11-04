Google добавила в Android автоматическое копирование фото и видео на ПК с Windows

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Google добавила в Android функцию, которая сама переносит фотографии и видео с телефона на компьютер под управлением Windows. О подготовке такой возможности стало известно несколько месяцев назад, но теперь она появилась в официальной документации для разработчиков.

До этого перенос фото на компьютер через Quick Share (фирменный сервис Google для передачи файлов между устройствами) требовал ручных действий: пользователь каждый раз выбирал снимки и отправлял их на ПК. Теперь после первоначальной настройки сервис сам создает резервные копии. Передача идет без USB-кабеля и без облачного хранилища, то есть удаленного сервера, например Google Диска.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Для работы функции на компьютере с Windows должна быть установлена актуальная версия Quick Share. Смартфон и ПК должны находиться поблизости, использовать один Google-аккаунт и быть подключены к одной сети Wi-Fi (беспроводной интернет в доме или офисе). Настройку начинают на компьютере, затем на смартфоне открывают параметры Quick Share и включают автоматическое резервное копирование.

Синхронизация выполняется ежедневно, когда оба устройства включены и находятся рядом. При необходимости перенос можно запустить вручную. Удаление оригиналов со смартфона не затрагивает файлы, которые уже сохранены на компьютере.

Автоматическое копирование появилось в обновлении Google Play версии 26.43, выпущенном 2 ноября 2026 года. Функция распространяется постепенно, поэтому на части совместимых устройств она может появиться позже.

Перенос фотографий с Android на ПК теперь можно настроить один раз и не повторять вручную.

Источник: 4pda

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