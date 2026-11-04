Google Chrome получит горизонтальную прокрутку панели вкладок

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Google работает над новой функцией браузера Google Chrome, которая упростит работу с большим количеством открытых вкладок. Для этого компания переработает интерфейс панели вкладок.

Сейчас при большом числе открытых вкладок они сужаются, и пользователю приходится перебирать их вручную. После обновления панель вкладок можно будет прокручивать по горизонтали. Для этого достаточно навести курсор на панель и воспользоваться колёсиком мыши. Для тех же целей появятся дополнительные экранные кнопки со стрелками.

Закреплённые вкладки, то есть вкладки, которые зафиксированы в левой части панели, при прокрутке останутся на месте в отдельной области. По информации Google, эта область сможет занимать до половины доступной ширины панели. Таким образом, закреплённые вкладки будут видны независимо от того, как прокручена остальная панель.

Функция пока доступна только в экспериментальной версии браузера Chrome Canary. Так называется сборка Chrome, в которой проверяют новые возможности до их выпуска для всех пользователей. Когда горизонтальная прокрутка появится в стабильной версии Chrome, то есть в основной версии браузера, разработчики пока не объявили.

Таким образом, работа с панелью вкладок в Google Chrome пока находится на этапе тестирования. Сроки появления горизонтальной прокрутки вкладок в стабильной версии браузера Google Chrome не названы.

Источник: 4pda