Google Chrome получит горизонтальную прокрутку панели вкладок

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Google работает над новой функцией браузера Google Chrome, которая упростит работу с большим количеством открытых вкладок. Для этого компания переработает интерфейс панели вкладок.

Сейчас при большом числе открытых вкладок они сужаются, и пользователю приходится перебирать их вручную. После обновления панель вкладок можно будет прокручивать по горизонтали. Для этого достаточно навести курсор на панель и воспользоваться колёсиком мыши. Для тех же целей появятся дополнительные экранные кнопки со стрелками.

Закреплённые вкладки, то есть вкладки, которые зафиксированы в левой части панели, при прокрутке останутся на месте в отдельной области. По информации Google, эта область сможет занимать до половины доступной ширины панели. Таким образом, закреплённые вкладки будут видны независимо от того, как прокручена остальная панель.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Функция пока доступна только в экспериментальной версии браузера Chrome Canary. Так называется сборка Chrome, в которой проверяют новые возможности до их выпуска для всех пользователей. Когда горизонтальная прокрутка появится в стабильной версии Chrome, то есть в основной версии браузера, разработчики пока не объявили.

Таким образом, работа с панелью вкладок в Google Chrome пока находится на этапе тестирования. Сроки появления горизонтальной прокрутки вкладок в стабильной версии браузера Google Chrome не названы.

Источник: 4pda

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