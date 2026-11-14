Глобальный сбой Microsoft 365 затянулся на второй день из-за ошибки серверов

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Масштабный сбой сервисов Microsoft 365 продолжается второй день. Корпорация назвала причиной ошибку в компоненте проверки здоровья серверов, а не хакерскую атаку.

Автор: Flow Источник: flow.google.com

Глобальный сбой экосистемы Microsoft 365 парализовал работу сервисов по всему миру уже на второй день. Проблемы начались с падения Exchange Online, после чего инцидент затронул Outlook, Teams, Copilot и OneDrive. Сбой привел к перебоям в работе банковских структур в Гонконге, авиаперевозок в Индии и госведомств в ряде стран. Спекуляции о кибератаке или всплеске трафика не подтвердились. По заявлению Microsoft, причиной стал внутренний сбой компонента проверки здоровья серверов (health checks). Автоматика ошибочно отключала абсолютно исправное железо, из-за чего оставшаяся часть флота рухнула под перераспределенной нагрузкой, создав эффект DDoS-атаки. Обычный перезапуск серверов не помогал — они снова уходили в оффлайн при возобновлении трафика.

Корпорация уже развернула патч для системы маршрутизации и расширила окно тайм-аута для зависших писем до 48 часов. Руководство подтвердило отсутствие следов хакеров и связи инцидента с недавними масштабными сокращениями персонала.

Источник: Hardware Busters

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Техно-энтузиаст, аналитик, новостной куратор. Для связи: kifloblog@yandex.ru
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Автор pchyolka   Рейтинг +550.90
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