Утечка через Fireworks AI затронула Notion AI. Эксперт указала на риски использования внешних ИИ-сервисов

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| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Инцидент с утечкой данных через облачного провайдера Fireworks AI затронул рабочие пространства сервиса Notion AI.

Иллюстрация: утечка данных в чате ИИ
Иллюстрация: утечка данных в чате ИИ
Автор: flow Источник: flow.google.com

В ходе разбирательства выяснилось, что на серверах подрядчика хранились конфиденциальные сведения. Ситуация осложняется тем, что сотрудники компаний часто используют ИИ-чаты для рабочих задач и неосознанно передают туда фрагменты кода, пароли и ключи API. Ирина Меженева, ведущий инженер-аналитик лаборатории технологий ИИ Аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервис», отметила, что содержание переписки может легко деанонимизировать организацию. При подключении облачных сервисов запросы уходят по цепочке внешних площадок. Заказчик не может проверить, удаляются ли данные с чужих серверов. Контролировать отправку информации можно только на собственном периметре компании.

Для защиты данных в «Газинформсервисе» применяют систему удаленной изоляции браузера Ankey RBI. В связке с DLP она выносит работу с веб-ресурсами в отдельную сессию, отслеживает действия пользователя и блокирует выгрузку файлов за пределы компании.

Источник: InformationSecurity

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Пишу о том, что сам посадил, построил или починил. Теорию оставлю другим. Верю, что лишь личный опыт даёт те самые правильные и нужные знания.
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