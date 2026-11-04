Android 17 с разгромом проигрывает шестилетнему Android 11 по охвату устройств

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Согласно официальной статистике, на которую ссылается издание TechSpot, новейший Android 17 смог занять лишь статистически малозначимые 0,9% рынка активных устройств. Для сравнения, ветеран мобильного фронта Android 11, вышедший еще в далеком 2020 году, чувствует себя в десять раз увереннее и до сих пор установлен на 10,5% смартфонов по всему миру.

Автор: ChatGPT Источник: chatgpt.com

Что касается лидера, то сейчас бал правит Android 16, который установлен на четверти всех гаджетов (25,4%), однако суровая правда заключается в том, что три из четырех смартфонов на планете работают на куда более древнем софте. Второе место в рейтинге удерживает Android 14 с долей 15,3%, минимально опережая пятнадцатую версию (14,7%), а за ними плотной группой идут тринадцатая (11,8%) и двенадцатая (9,6%) итерации. Даже откровенно антикварный по меркам индустрии Android 10 все еще удерживает 5,7% рынка, свысока поглядывая на достижения Android 17.

Причины такого завидного цифрового консерватизма вполне прозаичны. Во-первых, новые версии системы просто перестали предлагать прорывные функции, ради которых хотелось бы все бросить и бежать в магазин за новым аппаратом на последней ОС. Во-вторых, в дело вмешалась экономика: из-за скачка цен на оперативную память подорожала вся электроника. В итоге люди откладывают покупку новых телефонов, ноутбуков, планшетов и консолей, предпочитая бережно хранить то, что уже куплено.

Разумеется, никуда не делась и классическая болезнь экосистемы Google — фрагментация. В то время как Apple единолично контролирует и «железо», и софт, благодаря чему свежая iOS 27 уже красуется на 15% айфонов, а прошлая iOS 26 занимает почти половину рынка, партнерам поискового гиганта приходится несладко. Компаниям вроде Xiaomi, Samsung, OPPO и Motorola нужно время, чтобы натянуть свои фирменные оболочки на новый каркас системы. Поэтому, даже когда условная Motorola гордо обещает обновить до Android 17 сразу 50 своих моделей, между этим радостным анонсом и моментом, когда файл прошивки пройдет все круги тестирования и прилетит на смартфон, проходят долгие месяцы.

Для справки: официально Android 17 была анонсирована 11 февраля 2026 года, 13 числа того же месяца была выпущена первая публичная бета-версия, а 16 июня было объявлено о выпуске стабильной версии и начале распространения этой ОС на устройства Google Pixel.

Источник: TugaTech

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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