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Геологи предположили, что около 2,7 млрд лет назад Земля перешла к более активному обновлению коры. Исследование показало, что древние породы перестали сохранять химическую сигнатуру материала, сформированного примерно 4 млрд лет назад.

Работу выполнила команда из Университета Кёртина в Австралии. Учёные проанализировали геохимические данные пород из разных регионов планеты, охватывающих почти 4 млрд лет геологической истории.

Автор: Аргоннская национальная лаборатория / Flickr / CC Источник: www.techno-science.net

В центре внимания оказались изотопы свинца. Их соотношение помогает установить происхождение материала: если старая кора плавится и становится основой новых пород, часть исходного изотопного следа может сохраниться.

Исследователи обнаружили следы древней коры возрастом около 4 млрд лет во многих старых породах. Этот материал, по версии авторов, плавился и использовался для формирования новых пород более 1 млрд лет.

Около 2,7 млрд лет назад такой изотопный след начал постепенно исчезать из изученных образцов. Это указывает на изменение способа переработки коры: материал перестал повторно плавиться преимущественно в тех же районах.

Авторы предполагают, что в этот период фрагменты коры начали перемещаться на большие расстояния и погружаться в глубины планеты. Такой процесс ближе к современной тектонике плит, при которой литосферные плиты расходятся, сталкиваются или уходят под соседние блоки.

Тектоника плит влияет не только на рельеф. В долгосрочной перспективе она участвует в круговороте вещества между мантией, океанами и атмосферой, а также в формировании гор, океанических бассейнов и вулканов.

Авторы подчёркивают, что исчезновение химической сигнатуры не доказывает точную дату начала движения первых плит. Другие исследования указывают, что элементы тектонической активности могли существовать и раньше.

Новое исследование скорее фиксирует важный переход в механизме обновления земной коры. По версии учёных, около 2,7 млрд лет назад этот процесс стал более эффективным и географически масштабным.

Источник: Techno-science.net