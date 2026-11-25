Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) продемонстрировало журналистам испытательный образец лунохода, предназначенного для поиска воды на южном полюсе Луны. Данный аппарат разрабатывался для совместной с Индией в рамках миссии LUPEX (Lunar Polar Exploration), запуск которой запланирован на 2028 год. В будущем обнаруженную воду планируют использовать для получения ракетного топлива прямо на Луне.

Демонстрация прошла на открытой площадке Центра аэрокосмических исследований JAXA в городе Чофу (Токио). Четырёхопорная модель, оснащённая гусеничными модулями на каждой из опор, двигалась по имитации лунного грунта — щебню — со скоростью около 3 сантиметров в секунду. В ходе испытаний аппарат преодолел камни диаметром 15-20 сантиметров и поднялся по склону искусственного кратера. Как сообщил руководитель проекта Такэси Хосино, специалисты также проверяли способность модели взбираться на склон с опорой на одну конечность, непрерывно двигаться на двух и сохранять подвижность в условиях вакуума.

Миссия LUPEX нацелена на южнополярные области Луны, где существуют зоны постоянной тени, никогда не освещаемые Солнцем. Учёные считают, что именно там с высокой вероятностью может находиться вода вблизи поверхности. После посадки луноход должен определить перспективные участки и пробурить грунт на глубину до полутора метров для сбора образцов. Затем с помощью комплекса приборов, включая анализатор воды REIWA и спектрометры, планируется оценить количество, форму и распределение водяного льда.

В рамках международного разделения труда Индия разрабатывает посадочный модуль, а Япония отвечает за луноход и ракету-носитель H3, с космодрома Танэгасима. Стартовая масса аппарата составит около 6,5 тонны, масса самого лунохода — около 420 килограммов с учётом научной нагрузки. Расчётный срок активной работы на поверхности — не менее 100 дней.

Ключевая практическая цель проекта, по словам Хосино, — производство топлива непосредственно на Луне для будущих экспедиций. На Международной космической станции удаётся повторно использовать более 90% воды, однако вода, образующаяся при сгорании кислорода и водорода в ракетных двигателях, рассеивается с выхлопом и не может быть собрана. Поэтому доставка воды с Земли или её добыча на месте рассматриваются как фактор, определяющий устойчивость дальних полётов — как для возвращения на Землю, так и для маршрутов к Марсу.

Источник: arabnews.jp