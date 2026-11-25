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Китайский автопроизводитель BYD официально подтвердил начало эксклюзивных переговоров с британской компанией INEOS Automotive о покупке её сборочного завода в городе Амбаш на востоке Франции. Одновременно с этим INEOS планирует перенести выпуск своих внедорожников в Соединённые Штаты.

Предприятие в департаменте Мозель изначально было построено в 1997 году концерном Daimler для выпуска городских автомобилей Smart, а в 2020 году перешло под контроль INEOS, которая наладила там сборку рамных внедорожников Grenadier и пикапов Quartermaster. В случае закрытия сделки площадка во Франции станет вторым собственным автозаводом BYD в Европейском союзе после строящегося предприятия в Венгрии.

По условиям обсуждаемого соглашения, в среднесрочной перспективе на предприятии в Амбаше продолжится контрактная сборка моделей Grenadier и Quartermaster. В дальнейшем INEOS намерена перенести производство в США к 2028 году, чтобы избежать импортных пошлин на американском рынке, который является для компании крупнейшим. Для BYD покупка действующего завода позволит локализовать производство электромобилей в Западной Европе и снизить зависимость от повышенных тарифов ЕС на импорт машин китайской сборки.

Подробные параметры сделки и сроки запуска конвейера для моделей BYD стороны рассчитывают представить в январе 2027 года.

Источник: electrek.co