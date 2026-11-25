Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Apple может повторить в iPhone Air 2 один из самых спорных шагов: установить дисплей предыдущего поколения. Компания рассчитывает использовать уже произведённые OLED-панели Samsung, а не заказывать новые. Причина — слабый спрос на первый iPhone Air и необходимость сократить расходы на выпуск продолжения.

Речь идёт о 6,5-дюймовом LTPO OLED-экране с разрешением 2736 x 1260 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой HDR-яркостью до 3000 нит. Производство новых партий панелей ожидается в конце декабря или январе. При этом основную часть потребности Apple рассчитывает закрыть накопленными запасами.

Компенсировать отсутствие нового экрана компания может другими изменениями. iPhone Air 2 приписывают вторую основную камеру на 48 Мп с ультраширокоугольной оптикой, процессор A20 Pro по 2-нм техпроцессу и аккумулятор примерно на 3500 мА·ч против 3149 мА·ч у предшественника. Также ожидаются модем Apple C2 и беспроводной чип N2. Толщина корпуса может уменьшиться с 5,6 до 5,2 мм.

Премьера смартфона предварительно намечена на март или апрель 2027 года. Однако характеристики пока не подтверждены Apple. Более того, источники расходятся даже в вопросе диагонали дисплея: наряду с 6,5-дюймовой панелью упоминается вариант на 6,55 дюйма.

Источник: gizmochina