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Hisense решила избавиться от одного из главных недостатков тонких телевизоров — слабого баса. В модели U6SF Pro производитель разместил встроенный сабвуфер, дополнив его MiniLED-экраном, системой локального затемнения и игровыми возможностями с частотой обновления 144 Гц.

Подсветка MiniLED работает совместно с Full Array Local Dimming. Экран разделён на области, яркость которых регулируется независимо. Это позволяет подсвечивать отдельные объекты, не делая одновременно светлее всю окружающую их тёмную сцену. За цветопередачу отвечает технология Hi-QLED.

Телевизор поддерживает Dolby Vision IQ и HDR10+ Adaptive. Для тех, кто предпочитает смотреть фильмы без дополнительной программной обработки изображения, предусмотрен Filmmaker Mode. Он сохраняет исходные параметры видеоряда, включая частоту кадров, соотношение сторон и цветопередачу.

За обработку картинки отвечают процессор Hi-View AI Engine и масштабирование AI 4K Upscaler. Последнее предназначено для улучшения изображения из источников с разрешением ниже 4K, хотя полностью восстановить детали, которых нет в оригинале, такая обработка не может.

Отдельного внимания заслуживает акустика. В корпус встроена система 2.1 с сабвуфером, а также предусмотрена поддержка Dolby Atmos. Таким образом, телевизор способен воспроизводить низкие частоты без отдельного внешнего басового модуля. Это особенно актуально для небольших помещений, где установка полноценной акустической системы затруднена.

U6SF Pro рассчитан и на игры. Панель поддерживает нативную частоту обновления 144 Гц, а два разъёма HDMI 2.1 обеспечивают передачу изображения в разрешении 4K с такой частотой при подключении совместимого оборудования. Дополнительно предусмотрена технология AMD FreeSync для синхронизации кадров и уменьшения разрывов изображения.

Антибликовое покрытие должно уменьшать отражения от окон и осветительных приборов. Это позволяет комфортнее смотреть фильмы при включённом освещении, не превращая комнату в полностью затемнённый кинозал.

За программную часть отвечает Fire TV с голосовым управлением через Alexa Voice Remote. Пользователь может искать фильмы и сериалы голосом, не вводя названия с помощью экранной клавиатуры.

Источник: yankodesign