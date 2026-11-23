В Ботсване обнаружили признаки возобновления движения по древнему тектоническому разлому, который сформировался около 180 млн лет назад. Он пересекает кратон Калахари — один из старейших и наиболее устойчивых участков континентальной коры. Исследование показывает, что силы, растягивающие Восточную Африку, добрались до древней структуры, которая долгое время оставалась неактивной.

В центре открытия — разлом Хурутше (Khurutshe Fault), образующий уступ длиной около 80 км и высотой более 100 м. Чтобы изучить его строение, учёные использовали электрическую томографию, данные скважин и раскопки поперёк разлома. Они обнаружили смещение не только древних юрских пород, но и более молодых осадочных отложений. Это указывает на то, что геологическая структура вновь пришла в движение, хотя точное время её повторной активизации пока установить не удалось.

Разлом возник ещё в юрском периоде, когда южная часть Африки испытывала растяжение земной коры. Затем тектоническая активность прекратилась. Теперь деформация, связанная с Восточно-Африканской рифтовой системой, использует старую зону ослабления вместо того, чтобы создавать совершенно новую трещину. По мнению исследователей, такие структуры могли сформироваться на границах древних блоков земной коры, соединённых миллиарды лет назад.

Открытие важно для понимания того, как зарождаются новые границы тектонических плит. Учёные допускают, что южноафриканский блок, который ранее рассматривали как относительно единую микроплиту Сан, может разделяться на Северную и Южную части. Однако это не означает скорого раскола Африки: движение в регионе значительно медленнее, чем в более развитых участках Восточно-Африканской рифтовой системы. Если процесс когда-нибудь приведёт к образованию нового океана, на это потребуются миллионы лет.

Источник: interestingengineering