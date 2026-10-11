Юрское животное возрастом 165 млн лет показало, когда предки млекопитающих научились пить молоко
Окаменелость полуводного животного Megacauda sungei, жившего около 165 млн лет назад на территории современного Китая, помогла установить, насколько рано у предков млекопитающих появились анатомические структуры для сосания молока и безопасного глотания. Исследование опубликовано в журнале Nature. Находка показывает, что важные элементы этого механизма существовали ещё в среднем юрском периоде, задолго до появления современных млекопитающих.
Животное достигало примерно 50 см в длину вместе с хвостом и весило около 1-2 кг. По строению тела оно напоминало смесь выдры и утконоса: широким уплощённым хвостом оно могло помогать себе при плавании, а специализированными зубами — разделывать добычу. Учёные считают, что Megacauda sungei охотилась на мелких позвоночных и беспозвоночных в пресной воде.
Самая важная находка скрывалась в области горла. Исследователи обнаружили небольшие костные выступы на нёбе и специализированные подъязычные кости, связанные с работой мышц при глотании. У современных сумчатых и плацентарных млекопитающих подобные структуры участвуют в координации сосания и глотания.
Поскольку мягкие ткани почти не сохраняются в окаменелостях, установить время появления этого механизма было сложно. Новый образец даёт одно из наиболее ранних свидетельств существования его анатомических предпосылок.
Открытие также ставит под сомнение прежнюю схему эволюции глотательного аппарата: у одного животного соседствовали более древние костные структуры и образования, напоминающие элементы анатомии современных млекопитающих. Это указывает на более сложное развитие механизма, чем предполагали ранее. Исследователи также допускают, что однопроходные — группа, к которой относятся утконосы и ехидны, — в ходе эволюции утратили часть наследственного аппарата сосания и выработали иной способ получения молока.
Источник: phys.org
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