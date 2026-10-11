Юрское животное возрастом 165 млн лет показало, когда предки млекопитающих научились пить молоко

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Окаменелость полуводного животного Megacauda sungei, жившего около 165 млн лет назад на территории современного Китая, помогла установить, насколько рано у предков млекопитающих появились анатомические структуры для сосания молока и безопасного глотания. Исследование опубликовано в журнале Nature. Находка показывает, что важные элементы этого механизма существовали ещё в среднем юрском периоде, задолго до появления современных млекопитающих.

Автор: grok Источник: grok.com

Животное достигало примерно 50 см в длину вместе с хвостом и весило около 1-2 кг. По строению тела оно напоминало смесь выдры и утконоса: широким уплощённым хвостом оно могло помогать себе при плавании, а специализированными зубами — разделывать добычу. Учёные считают, что Megacauda sungei охотилась на мелких позвоночных и беспозвоночных в пресной воде.

Самая важная находка скрывалась в области горла. Исследователи обнаружили небольшие костные выступы на нёбе и специализированные подъязычные кости, связанные с работой мышц при глотании. У современных сумчатых и плацентарных млекопитающих подобные структуры участвуют в координации сосания и глотания.

Поскольку мягкие ткани почти не сохраняются в окаменелостях, установить время появления этого механизма было сложно. Новый образец даёт одно из наиболее ранних свидетельств существования его анатомических предпосылок.

Открытие также ставит под сомнение прежнюю схему эволюции глотательного аппарата: у одного животного соседствовали более древние костные структуры и образования, напоминающие элементы анатомии современных млекопитающих. Это указывает на более сложное развитие механизма, чем предполагали ранее. Исследователи также допускают, что однопроходные — группа, к которой относятся утконосы и ехидны, — в ходе эволюции утратили часть наследственного аппарата сосания и выработали иной способ получения молока.

Источник: phys.org

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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