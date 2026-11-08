Восемь щупалец против тесного прохода: учёные выяснили, как осьминоги протискиваются наружу
Осьминоги используют две разные последовательности движений, чтобы протискиваться через отверстия, которые уже их собственного тела. Учёные выяснили, что при уменьшении прохода животные меняют не только положение щупалец, но и сам способ перемещения головы и туловища. Это открытие может помочь инженерам создавать мягких роботов, способных проникать в узкие пространства, недоступные обычным машинам.
Исследователи изучили поведение обыкновенных осьминогов (Octopus vulgaris) и майянских осьминогов (Octopus maya). Размер отверстий подбирали с учётом расстояния между глазами животных — этот показатель позволял оценить ширину наиболее жёсткой части их тела, защищающей центральную нервную систему. Если проход был достаточно широким, осьминог сначала просовывал в него одно или несколько щупалец, затем перемещал голову и мантию, а оставшимися конечностями подтягивал тело. Весь процесс занимал в среднем около 20 секунд.
Когда отверстие оказывалось уже расстояния между глазами, обыкновенные осьминоги переходили к четырёхэтапной схеме. Сначала они протискивали несколько щупалец, затем остальные, после чего отдельно протягивали голову и мягкую мантию. При этом майянские осьминоги в экспериментах предпочитали вообще не пытаться пролезть через самые узкие отверстия. Различия показывают, что способность преодолевать препятствия зависит не только от гибкости тела, но и от поведенческой стратегии.
Учёные рассчитывают использовать полученные данные при разработке мягких роботов для поисково-спасательных операций и исследования труднодоступных мест. В отличие от привычных роботов змеевидной формы, такие аппараты могли бы менять конфигурацию конечностей и последовательно протягивать через узкий проход остальные части конструкции.
Источник: iflscience
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