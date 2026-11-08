Восемь щупалец против тесного прохода: учёные выяснили, как осьминоги протискиваются наружу

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| Новость | Наука и космос

Осьминоги используют две разные последовательности движений, чтобы протискиваться через отверстия, которые уже их собственного тела. Учёные выяснили, что при уменьшении прохода животные меняют не только положение щупалец, но и сам способ перемещения головы и туловища. Это открытие может помочь инженерам создавать мягких роботов, способных проникать в узкие пространства, недоступные обычным машинам.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Исследователи изучили поведение обыкновенных осьминогов (Octopus vulgaris) и майянских осьминогов (Octopus maya). Размер отверстий подбирали с учётом расстояния между глазами животных — этот показатель позволял оценить ширину наиболее жёсткой части их тела, защищающей центральную нервную систему. Если проход был достаточно широким, осьминог сначала просовывал в него одно или несколько щупалец, затем перемещал голову и мантию, а оставшимися конечностями подтягивал тело. Весь процесс занимал в среднем около 20 секунд.

Когда отверстие оказывалось уже расстояния между глазами, обыкновенные осьминоги переходили к четырёхэтапной схеме. Сначала они протискивали несколько щупалец, затем остальные, после чего отдельно протягивали голову и мягкую мантию. При этом майянские осьминоги в экспериментах предпочитали вообще не пытаться пролезть через самые узкие отверстия. Различия показывают, что способность преодолевать препятствия зависит не только от гибкости тела, но и от поведенческой стратегии.

Учёные рассчитывают использовать полученные данные при разработке мягких роботов для поисково-спасательных операций и исследования труднодоступных мест. В отличие от привычных роботов змеевидной формы, такие аппараты могли бы менять конфигурацию конечностей и последовательно протягивать через узкий проход остальные части конструкции.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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