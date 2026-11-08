Китайские учёные охладили атомы до 9,7 пикокельвина: установлен рекорд абсолютного холода

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| Новость | Наука и космос

Китайские учёные охладили облако атомов рубидия до рекордных 9,7 пикокельвина на борту орбитальной станции «Тяньгун». Это примерно в четыре раза ниже предыдущего рекорда в 38 пикокельвинов, установленного в 2021 году. Кроме того, исследователи смогли наблюдать расширение облака в течение семи секунд после снятия лазерного удержания — втрое дольше, чем в предыдущем эксперименте.

«Тяньгун»
«Тяньгун»
Автор: Shujianyang/CC BY-SA 4.0 Источник: commons.wikimedia.org

Опыт провели с помощью установки для физики сверххолодных атомов в лабораторном модуле «Мэнтянь». Учёные использовали около 20 тысяч атомов рубидия. Сначала их замедлили лазерным охлаждением, затем удалили наиболее энергичные частицы методом испарительного охлаждения. В результате образовался конденсат Бозе — Эйнштейна, в котором атомы начинают вести себя как единая квантовая система.

Рекорд удалось получить благодаря микрогравитации. На Земле сила тяжести мешает длительно удерживать атомы в ослабленной ловушке и проводить измерения при крайне низких температурах. В эксперименте применили оптическую ловушку из сфокусированных лазерных лучей. После освобождения атомного облака исследователи измеряли скорость его расширения по трём направлениям и рассчитали эквивалентную температуру. Речь идёт именно о характеристике движения атомов, а не о температуре оборудования или окружающей среды.

Длительное наблюдение за сверххолодным веществом открывает возможности для квантового моделирования и более точных измерений в космосе. В перспективе подобные установки могут использовать атомную интерферометрию для проверки фундаментальных физических принципов, включая принцип эквивалентности, согласно которому тела разной массы должны падать с одинаковым ускорением.

Источник: Пекинский университет

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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