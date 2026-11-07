HWiNFO раскрыла Radeon RX 7500 на чипе Navi 33 до анонса AMD

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В свежем обновлении популярной программы для диагностики оборудования обнаружили упоминание новой видеокарты от AMD.

Автор: Flow Источник: flow.google.com

В бета-версии утилиты HWiNFO с индексом 8.55-6115 разработчики добавили аппаратную поддержку модели Radeon RX 7500, существование которой компания официально не подтверждала. Предполагается, что устройство построено на базе графического чипа Navi 33 архитектуры RDNA 3, который лег в основу вышедшей в 2023 году модели RX 7600. По оценкам аналитиков, выпуск подобных решений на зрелом 6-нм техпроцессе может служить способом заполнить начальный ценовой сегмент, несмотря на текущие трудности на рынке памяти.

Точные технические характеристики карты в релизных заметках не указаны. Эксперты отмечают, что появление подобных записей в утилитах обычно происходит задолго до официального анонса.

Источник: Hardware Busters

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Техно-энтузиаст, аналитик, новостной куратор. Для связи: kifloblog@yandex.ru
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