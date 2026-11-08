AOC выпустила 16-дюймовый OLED-монитор толщиной 8 мм и весом всего 510 граммов

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| Новость | Мониторы и видеокарты

Портативный монитор AOC 16T40D получил OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей, но его главное преимущество — сочетание большого дисплея с корпусом толщиной всего 8 мм. Устройство весит 510 г и рассчитано на работу в дороге вместе с ноутбуком, планшетом или смартфоном. В Китае новинка поступила в продажу за 1549 юаней (около 232 долларов).

Автор: AOC Источник: www.gizmochina.com

Экран диагональю 16 дюймов имеет соотношение сторон 16:10 и статическую контрастность 100 000:1. OLED-матрица обеспечивает глубокий чёрный цвет за счёт самостоятельного свечения пикселей. Панель поддерживает 8-битную цветопередачу, охватывает 95% пространства DCI-P3 и показывает среднее отклонение цвета Delta E менее 2 в режиме sRGB. Типичная яркость составляет 300 нит, частота обновления — 60 Гц, время отклика — 1 мс.

Алюминиевый корпус получил магнитную защитную крышку, которая складывается в подставку. Монитор можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Для подключения предусмотрены два полнофункциональных USB-C: совместимое устройство передаёт по одному кабелю изображение и питание. Также есть Micro HDMI 1.4, аудиовыход и встроенные стереодинамики. Для регулировки яркости используется DC Dimming, а четыре режима снижения синего света рассчитаны на чтение и продолжительную офисную работу.

При частоте 60 Гц монитор не претендует на роль игрового дисплея для соревновательных дисциплин. В программном меню есть прицел и режимы изображения для разных жанров, но устройство больше подходит для работы, просмотра видео и неторопливых игр. Дополнительное ограничение — яркость 300 нит: в помещении её должно хватать, однако при прямом солнечном свете экран может быть плохо различим.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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