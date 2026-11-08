Bluetooth SIG утвердила Core 7.0. Скорость 7,5 Мбит/с обеспечит передачу аудио без потерь

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Организация Bluetooth SIG официально утвердила новую спецификацию Core 7.0, ключевым нововведением которой стала технология HDT.

Стандарт High Data Throughput представляет собой новый физический уровень для Bluetooth LE, увеличивающий скорость передачи данных с двух до 7,5 мегабит в секунду. Пропускная способность в 7,5 Мбит/с создает необходимый запас для трансляции беспроводного аудио без потерь в качестве компакт-диска. Спецификация определяет несколько скоростных режимов, из которых обязательными для реализации являются режимы 2, 3 и 4 Мбит/с, тогда как более высокие скорости на 6 и 7,5 Мбит/с остаются опциональными.

Эксперты отмечают, что полная поддержка кодеков без потерь и повышенных скоростей будет внедряться постепенно, начиная с флагманских моделей беспроводных наушников и ноутбуков.

Источник: Hardware Busters