Bluetooth SIG утвердила Core 7.0. Скорость 7,5 Мбит/с обеспечит передачу аудио без потерь

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| Новость | Аудио и звук

Организация Bluetooth SIG официально утвердила новую спецификацию Core 7.0, ключевым нововведением которой стала технология HDT.

Автор: Flow Источник: flow.google.com

Стандарт High Data Throughput представляет собой новый физический уровень для Bluetooth LE, увеличивающий скорость передачи данных с двух до 7,5 мегабит в секунду. Пропускная способность в 7,5 Мбит/с создает необходимый запас для трансляции беспроводного аудио без потерь в качестве компакт-диска. Спецификация определяет несколько скоростных режимов, из которых обязательными для реализации являются режимы 2, 3 и 4 Мбит/с, тогда как более высокие скорости на 6 и 7,5 Мбит/с остаются опциональными.

Эксперты отмечают, что полная поддержка кодеков без потерь и повышенных скоростей будет внедряться постепенно, начиная с флагманских моделей беспроводных наушников и ноутбуков.

Источник: Hardware Busters

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Техно-энтузиаст, аналитик, новостной куратор. Для связи: kifloblog@yandex.ru
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Автор pchyolka   Рейтинг +547.10
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