Уран сблизится с Луной 24 ноября, а 26-го вступит в противостояние с Солнцем

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| Новость | Наука и космос

В предпоследний месяц 2026 года любители астрономии смогут наблюдать два заметных события, связанных с Ураном. По данным столичного планетария, 26.11.2026 в час ночи по МСК планета будет находиться в противостоянии с нашим светилом. В это время Уран, Земля и Солнце выстроятся на единой прямой, а сама планета станет максимально ярко освещенной, в +5,7 звёздной величины.

Автор: Студия научной визуализации НАСА KBR Wyle Serviсes Источник: commons.wikimedia.org

За пару суток до этого, 24.11.2026, около Урана пройдёт Луна. Сближение позволит легче найти планету на ночном небе, поскольку Луна послужит своеобразным ориентиром.

В течение месяца Уран расположится в созвездии Тельца. Увидеть планету можно ночью. При идеальных условиях, вдали от городской засветки, планету можно различить невооружённым глазом, однако для уверенного поиска лучше воспользоваться биноклем или небольшим телескопом.

Источник: news.rambler.ru

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