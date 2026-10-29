Great Wall превратила Haval H10 в премиальный внедорожник Wey Lanshan с 687 л. с

Китайская Great Wall Motor представила гибридный внедорожник Wey Lanshan второго поколения с силовой установкой мощностью 687 л. с. и запасом хода на электротяге до 270 км. Модель станет более дорогой и оснащённой альтернативой Haval H10, от которого унаследовала угловатый кузов, но получила двухлитровый двигатель, увеличенную батарею и более сложное шасси.

Wey Lanshan предложат в пятиместном и шестиместном исполнениях. Длина первой версии составляет 5,14 м, второй — 5,3 м, колёсная база у обеих достигает 3,01 м. Под капотом установлен двухлитровый турбомотор мощностью 244 л. с., работающий вместе с двумя электродвигателями и четырёхступенчатой гибридной трансмиссией DHT. Суммарная пиковая мощность системы достигает 512 кВт (687 л. с.), тогда как у Haval H10 используется двигатель внутреннего сгорания объёмом 1,5 л.

Аккумулятор предложат в двух вариантах: на 53,6 и 66,6 кВт·ч. Заявленный запас хода только на электротяге составляет соответственно 220 и 270 км по циклу WLTC. Для сравнения, Haval H10 оснащается батареей на 42,8 кВт·ч и проезжает без запуска двигателя внутреннего сгорания до 232 км по китайскому циклу CLTC. Показатели получены по разным методикам, поэтому напрямую сравнивать их некорректно.

В оснащение Wey Lanshan вошли двухкамерная пневмоподвеска, подруливание задних колёс и лидар на крыше для работы электронных систем помощи водителю. Внешне модель отличается от Haval H10 крупной хромированной решёткой радиатора, оригинальной светотехникой и 21-дюймовыми колёсами. Выход нового внедорожника на китайский рынок ожидается до конца 2026 года, однако стоимость пока не объявлена.

Источник: carnewschina